Французька газета Le Monde виправила карту поширення Covid-19 з «російським» Кримом
|20:01 27.05.2020
|Крым
26 травня в інтерактивній карті при наведенні курсору на Росію Крим позначався як її частина.
Станом на 27 травня карта виправлена, Крим позначений частиною України.
Примітно, що напередодні посольство Франції в Україні опублікувало запис в Twitter про те, що країна не визнає і не визнаватиме анексію Криму і підтримує відновлення територіальної цілісності України, передає НВ.
Росія анексувала український півострів Крим в березні 2014 року в результаті вторгнення і проведення незаконного референдуму. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією.
Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. США також підтримують цю позицію. У той же час Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».
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