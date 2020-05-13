26 травня в інтерактивній карті при наведенні курсору на Росію Крим позначався як її частина.

Станом на 27 травня карта виправлена, Крим позначений частиною України.

Примітно, що напередодні посольство Франції в Україні опублікувало запис в Twitter про те, що країна не визнає і не визнаватиме анексію Криму і підтримує відновлення територіальної цілісності України, передає НВ.

Росія анексувала український півострів Крим в березні 2014 року в результаті вторгнення і проведення незаконного референдуму. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. США також підтримують цю позицію. У той же час Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».