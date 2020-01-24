Греція збирається розширити паркан на кордоні з Туреччиною для захисту від мігрантів

19:45 27.05.2020   Греция

Греція збирається розширити паркан на кордоні з Туреччиною для захисту від нелегальних мігрантів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

Греція збирається розширити паркан на грецько-турецькому кордоні біля Евросу, щоб попередити наплив нелегальних мігрантів, які можуть знову намагатися потрапити до ЄС. Про це заявив міністр цивільного захисту Міхаліс Хризохоїдіс під час візиту на північно-східний кордон країни.

"Цей паркан буде споруджено задля захисту інтересів нашої країни", - зазначив Хризохоїдіс.

Міністр запевнив, що його візит не сигналізує про загрозливу ситуацію на кордоні.

"Зараз немає ніякої надзвичайної ситуації, турбуватися нема про що... Кордон є і залишатиметься у безпеці", - заявив він, додавши, що візит є частиною заходів із посилення прикордонної служби після перерви, пов’язаної з пандемією коронавірусу.

За його словами, зараз на кордон повертаються до служби співробітники поліції. Згодом їх замінять 400 новобранців-прикордонників, термін навчання яких затягнувся у зв’язку з епідемією.

Нагадаємо, у березні на грецько-турецькому кордоні спалахнули сутички між прикордонною поліцією і прохачами притулку, після того, як турецький уряд заявив, що більше не буде перешкоджати спробам людей потрапити в Європу.

Туреччина звинуватила грецькі сили в розстрілі одного мігранта та пораненні інших п'яти. Звинувачення Греції вказують, що турецька поліція використовує сльозогінний газ, щоб допомогти мігрантам незаконно перейти на її територію.

В середині квітня влада Греції висловлювала стурбованість тим, що мігранти і біженці збираються на узбережжі Туреччини з планами перетнути Егейське море, незважаючи на коронавірусні обмеження пересування.



Ще на цю тему:

15:20 30.04.2020
Греция на фоне пандемии переходит на электронный документооборот в госучреждениях
18:40 19.03.2020
Греція штрафуватиме на 5000 євро мандрівників за порушення карантину
10:40 13.03.2020
Новый президент Греции будет приведена к присяге по сокращенной церемонии
18:01 10.03.2020
Греція риє рови на кордоні з Туреччиною
17:51 06.03.2020
Греція: атаки з боку турецької поліції координують дронами
13:21 21.02.2020
В Греции вынесли очередной приговор морякам из России. 400 лет тюрьмы грозит еще 12 россиянам
18:40 29.01.2020
Греція хоче встановити плавучий бар’єр, щоб завадити напливу мігрантів
19:41 24.01.2020
Невідомі вчинили кібератаку на урядові сайти Греції
13:41 24.01.2020
Греция выдала россиянина Александра Винника Франции
13:30 22.01.2020
Президентом Греції вперше обрали жінку
18:45 21.01.2020
У Греції стурбовані військовою співпрацею Іспанії з Туреччиною
14:00 17.01.2020
Греція пригрозила ветувати будь-яке рішення щодо Лівії
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:40 22.05.2020
COVID-19: Україна отримала від Азербайджану гуманітарну допомогу
16:45 19.05.2020
Азербайджанский танкер «Лачин» выйдет в первый рейс в иностранных водах
12:45 15.05.2020
ПАРЄ застерегла Баку від тиску на опозицію через коронавірус
18:00 14.05.2020
Пандемия не помеха: В Азербайджане 10 тысяч военных примут участие в масштабных учениях
Всі новини країни
Армения Армения
11:45 27.05.2020
Прем'єр Вірменії оголосив про другу хвилю Covid-19 в країні
15:41 19.05.2020
Армения и Беларусь отказались принимать формулу цен на российский газ
20:45 13.05.2020
Суд лишив під арештом експрезидента Вірменії
14:41 13.05.2020
Вірменія продовжить режим НС на місяць
Всі новини країни
Болгария Болгария
15:45 27.05.2020
Болгарія надала гуманітарну допомогу українським медикам
14:15 27.05.2020
У Болгарії бари, ресторани і кафе запрацюють на повну з 1 червня
13:00 26.05.2020
Болгария возвращает гражданам переплату за российский газ после “подарка” от Газпрома
20:00 22.05.2020
На болгарській верфі побудували судно за українським проєктом / Фото
Всі новини країни
Греция Греция
19:45 27.05.2020
Греція збирається розширити паркан на кордоні з Туреччиною для захисту від мігрантів
13:31 25.05.2020
У Греції відновили поромне сполучення з усіма островами
16:00 22.05.2020
Біля грецького узбережжя вдруге за тиждень стався потужний землетрус
14:30 21.05.2020
Грецький уряд презентував план відновлення грецької економіки.
Всі новини країни
Грузия Грузия
14:48 27.05.2020
Грузія запустить громадський транспорт і відкриє торгові центри
19:00 26.05.2020
Грузия договорилась с Газпромом о снижении цены на газ на 15%
16:00 26.05.2020
Президент Грузии: Коронавирус может толкнуть Россию на новую агрессию за пределами ее границ
12:40 26.05.2020
США запевнили Грузію у підтримці її територіальної цілісності та прагнення до НАТО
Всі новини країни
Молдова Молдова
16:45 27.05.2020
Президент Молдовы пообещал поддержку порту Джурджулешты
18:40 26.05.2020
У прем'єра Молдови хочуть забрати паспорт Румунії за критику Бухареста
13:40 26.05.2020
Молдова сняла запрет на международное автобусное и железнодорожное сообщение
14:45 25.05.2020
Молдова може відновити міжнародне авіасполучення з 1 червня
Всі новини країни
Россия Россия
19:33 27.05.2020
Нові санкції проти Nord Stream 2: Берлін прокоментував заяву посла США
15:30 27.05.2020
Роcія готується до наступу і будує новий військовий полігон під кордоном України
12:48 27.05.2020
Пандемія: кількість хворих COVID-19 в РФ перевищила 370 тисяч осіб, майже 4 тисячі померли
10:30 27.05.2020
Посол США в Німеччині повідомив про плани нових санкцій за "Північний потік - 2"
Всі новини країни
Румыния Румыния
19:15 27.05.2020
Румунія врахувала погіршення відносин між РФ та НАТО у новій стратегії нацбезпеки
17:45 25.05.2020
Румунія планує тестувати населення на антитіла до коронавірусу
20:15 20.05.2020
Президента Румунії оштрафували за критичні заяви щодо угорської автономії
16:30 20.05.2020
Сезонні працівники з Румунії влаштували протест у Німеччині
Всі новини країни
Турция Турция
14:30 27.05.2020
Ердоган заявив, що Туреччина наближається до кінця епідемії
11:30 27.05.2020
США заявили про чергову російську провокацію в небі над Середземним морем
10:50 27.05.2020
Туреччина відновила авіасполучення з 70 країнами, Україна на другому етапі
14:40 26.05.2020
У берегов Турции спасены 40 беженцев, выдворенных из вод Греции
Всі новини країни
Украина Украина
21:01 27.05.2020
«Потрібна реакція правозахисників, реакція суспільства». Дружина політв'язня Абдуллаєва розповіла про умови тримання чоловіка
20:45 27.05.2020
Джемилев: «Меня интересуют лица, задействованные в этом «уголовном деле»
20:30 27.05.2020
Окупанти проведуть у Криму 3 військові паради до Дня Перемоги
20:15 27.05.2020
Самолет ВМС США провел разведку в районе оккупированного Крымского полуострова
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд