Нові санкції проти Nord Stream 2: Берлін прокоментував заяву посла США
|19:33 27.05.2020
|Россия
В уряді ФРН прокоментували заяву посла США Річарда Гренелла про можливе запровадження Сполученими Штатами нових санкцій проти Nord Stream 2.
Це питання прокоментували речники на брифінгу в Берліні 27 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Наше ставлення до проєкту в цілому не змінилося", - сказала представниця Федерального уряду Ульріке Деммер.
Речниця МЗС Марія Адебар додала, що вперше про можливе запровадження американських санкцій дізналася сьогодні зі ЗМІ.
Представниця Міністерства економіки та енергетики ФРН Анна Софі Айглер уточнила позицію офіційного Берліна стосовно санкцій загалом і, зокрема, у даний час.
"Наразі, коли перед нами стоять зовсім інші виклики, не влучний час закручувати спіраль ескалації та запроваджувати санкції", - сказала вона.
Керівництво ФРН неодноразово наголошувало, що вважає Nord Stream 2 суто бізнесовим проєктом. Втім, пару років тому канцлерка Ангела Меркель вперше визнала, що це є "економічний проєкт з політичною складовою".
Про те, що США можуть запровадити нові санкції проти газопроводу Nord Stream 2, який Росія зараз планує добудувати самотужки, заявив посол Сполучених Штатів у ФРН Річард Гренелл.
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