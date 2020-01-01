Румунія врахувала погіршення відносин між РФ та НАТО у новій стратегії нацбезпеки

19:15 27.05.2020   Румыния

Президент Румунії презентував стратегію національної безпеки на наступні чотири роки. У ній враховано загрози, пов’язані з погіршенням відносин між РФ та НАТО, а "наріжними каменями" визначено партнерство із США, ЄС та НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Президент Румунії Клаус Йоганніс презентував нову стратегію національної безпеки на 2020-2024 роки. Стратегію схвалили на засіданні Вищої ради національної оборони сьогодні, 27 травня.

Окрім пріоритетів захисту безпеки і прав своїх громадян, а також цінностей і багатств країни, наголошується на необхідності сприяти колективній безпеці спільно з партнерами з інших країн та просувати ідеї демократії і свободи.

У стратегії враховано загрози, пов’язані з погіршенням відносин між Росією та НАТО, поширення тероризму, гібридних операцій і кібератак.

"У цьому контексті очевидно, що стратегічне партнерство із США, країнами НАТО і Європейського Союзу знову визнаються наріжними каменями нашої зовнішньої та безпекової політики", - зазначив Йоганніс.

 "У стратегії ми відводимо центральну роль співпраці між державним і приватним сектором, громадянином і громадою, цивільними та військовими, тому що таке партнерство у суспільстві є найсильнішою зброєю, яка посилює нашу здатність до захисту від нових загроз", - додав президент.

У своєму зверненні Клаус Йоганніс акцентував на тому, що коронавірус найближчим часом залишиться викликом для країни, оскільки він потенційно може повертатися знову і знову, відтак держава повинна нарощувати готовність усіх сфер до життя в умовах такої загрози та підвищувати економічну стійкість, враховуючи ці ризики.

Документ тепер мають передати на розгляд парламенту.  

Також на зустрічі затвердили програму трансформації та розвитку румунської армії до 2026 року та питання участі румунських військових у місіях та операціях за межами країни у 2021 році.



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