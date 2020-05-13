Почём нынче Крым? Во сколько обойдётся жильё и перелёт на оккупированный полуостров

19:01 27.05.2020   Крым

Мораторий на работу санаторно-курортного сектора заканчивается 1 июня. Представители туротрасли оккупированного Крыма активно готовятся принять гостей и предпринимают все меры для недопущения провала курортного сезона, в частности снижают плату за аренду.

Так, средняя стоимость аренды квартир снизилась практически во всех городах оккупированного полуострова, пишет РБК.

Если в мае прошлого года туристу надо было выложить 20 тыс. руб. за квартиру в Ялте, то сейчас она обойдётся в 18 тыс. руб. В Севастополе ценник за квартиру равнялся 20 тысячам, но в этом году подешевел лишь на одну тысячу рублей.

А вот аренда дома в жемчужине Крыма – Ялте, обойдётся не дёшево – целых 590 тыс. рублей в месяц. С апреля 2020 года средняя стоимость найма дома снизилась только в Севастополе – до 150 тыс. рублей. К примеру, самые доступные дома на Черноморском побережье, можно найти в городе Туапсе Краснодарского края – в среднем за 11 тыс. руб. в месяц, рассказала главный эксперт аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина.

Авиакомпании также пошли на снижение цен. Стоимость перелёта в июне по стране подешевела более чем на 10%. Причиной стал низкий спрос, который сейчас минимален. По словам советника руководителя Ростуризма, гендиректора «ВИП сервис» Дмитрия Горина, из-за низкого спроса авиакомпании в любом случае не смогут повышать цены, и это касается, прежде всего, пока внутренних направлений.

Если рассматривать конкретно направления, то видим, что в оккупированный Крым в июне, по сравнению с маем, средний чек снизился с 6,2 тыс. руб. до 3,4 тыс. руб.,  а вот в Сочи – с 3,9 тыс. руб. до 2,3 тыс. руб.

Отдых в оккупированном Крыму станет гораздо дешевле после снятия ограничительных мер.

Ожидать резкого обвала цен следует в конце июня — начале июля.



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