Президент Володимир Зеленський пропонує приділити більше уваги роботі в організації ГУАМ та зробити її серйозним об’єднанням для обговорення важливих торговельно-економічних питань.

Про це він заявив під час телефонної розмови з Президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієвим, повідомляє пресслужба глави Української держави, передає Укрінформ.

"ГУАМ можна зробити серйозним союзом та об’єднанням для обговорення важливих торговельно-економічних питань. Нам потрібно вдихнути нове життя в цю організацію", - сказав Зеленський.

Співрозмовники також обговорили перебіг виконання низки масштабних проєктів, які реалізуються в Україні за участі азербайджанських інвесторів.

Зеленський висловив переконання, що з очікуваним завершенням карантинних обмежень в Україні та Азербайджані буде відновлено традиційно високу динаміку двостороннього політичного діалогу й торговельно-економічної співпраці.

Президент України подякував Президенту Азербайджану за надання Україні гуманітарної допомоги.

Крім того, під час розмови було домовлено про подальшу координацію зусиль у питанні подолання пандемії коронавірусу та її наслідків.

На завершення розмови Президент України висловив щирі привітання азербайджанському колезі з завершенням священного для всіх мусульман місяця Рамазану та передав найкращі побажання азербайджанському народу з нагоди загальнонаціонального свята – Дня Республіки.

Як відомо, Організація за демократію та економічний розвиток ГУАМ — регіональне об'єднання чотирьох держав: Грузії. України, Азербайджану та Молдови.

Як повідомлялося, Азербайджан надав Україні 23 тонни гуманітарної допомоги для боротьби з коронавірусом, у тому числі медичні маски, захисні костюми, термометри, дезінфектори та інше медобладнання. Літак з вантажем прибув до "Борисполя" 21 травня.