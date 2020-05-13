Затвердження перспективного плану формування територій громад тимчасово окупованого Криму відбудеться одразу після його повернення під контроль України.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду 27 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Щодо Криму, то це питання розглядається. Ми проводимо консультації, у тому числі на всіх рівнях. Цей план буде сформований негайно після звільнення Криму і завершення цієї окупації», - сказав Шмигаль.

Прем'єр-міністр зазначив, що гордий тим, що саме уряд під його керівництвом «підведе риску під формуванням перспективного плану України». «Сьогодні визначний день, адже сьогодні ми завершуємо важливий етап реформи децентралізації і затверджуємо останні три перспективні плани областей, які сформовані, за виключенням окупованих територій», - додав він.

Шмигаль наголосив, що затвердження по всій Україні перспективних планів - це двигун змін для окремих громад та держави цілому. Це основа майбутніх територіальних громад і вони відтепер будуть охоплювати 100% територій. «Для громад - це не тільки новий рівень відповідальності, а й одночасно новий рівень можливостей, адже люди обирають де їм зручніше жити, де відкривати школу або дитячий садок, а не чиновники», - сказав він.

Як повідомлялося, на засіданні у середу міністри мають затвердити перспективні плани формування територій громад Запорізької, Львівської та Одеської областей.