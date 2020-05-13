Офіс Генпрокурора зареєстрував кримінальне провадження за фактом підбурювання віцеадміралом Чорноморського флоту РФ українських офіцерів до вчинення державної зради.

Про це інформує пресслужба відомства, передає Укрінформ.

"За даними слідства, впродовж березня 2014 року високопосадовець, перебуваючи у м. Севастополь, діючи умисно та з метою заподіяння шкоди обороноздатності та державній безпеці, зміни меж території України, шляхом погроз застосування військовослужбовцями ЗС РФ фізичного насильства та зброї особисто схиляв українських офіцерів з-поміж Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України до вчинення державної зради, а саме до переходу на бік ворога в період збройного конфлікту", - йдеться у повідомленні.

Цей додатковий факт був встановлений в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою зазначеного посадовця Чорноморського флоту РФ у пособництві ведення представниками влади і Збройних Сил країни-окупанта агресивної війни проти України.

Прокурори порушили справу відносно віцеадмірала, начальника штабу-першого заступника командуючого Чорноморського флоту РФ за ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 111 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Головне слідче управління Служби безпеки.