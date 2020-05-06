Президент Парламентської асамблеї НАТО Аттіла Местерхазі та делегація Верховної Ради обговорили ситуацію щодо пандемії COVID-19 та агресію з боку Росії.

Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради, передає Укрінформ.

"Ми переконані, що міжнародна солідарність та підтримка один одного – це найефективніший спосіб подолання кризи, спричиненої COVID-19, а також її соціально-економічних наслідків, та можливість посилити стійкість наших держав. Ми висловлюємо повну солідарність з усіма країнами, що борються з пандемією", - сказав голова української делегації Єгор Чернєв колегам.

Президент Асамблеї та члени української делегації обговорили вплив кризи, спричиненої COVID-19, на Україну, зокрема, співпрацю між НАТО та Україною у відповідь на пандемію; вплив кризи на роботу парламентів; а також як Альянс і Україна ведуть боротьбу з дезінформаційною кампанією, що посилилась під час кризи.

Однією з основних тем зустрічі була ситуація в Автономній Республіці Крим та на Донбасі. Члени української делегації поінформували Президента ПА НАТО про стан агресії Росії, що триває, та про ситуацію, що склалась у безпековій, політичній сферах, а також у сфері охорони здоров’я на сході України та в Криму.

"Росія розглядає кризу, спричинену пандемією, як можливість зняти санкції, що були накладені на неї у відповідь на агресію проти України. Проте необхідно зберегти санкції та політичний тиск на Росію як важливий інструмент, щоб змусити російську владу виконувати Мінські домовленості, зупинити російську агресію на Донбасі та розпочати деокупацію Криму", - зазначив Чернєв.

"Неодноразово Асамблея висловлювала міцну підтримку незалежності України та її територіальної цілісності і рішуче засуджували незаконну та нелегітимну окупацію Криму Росією, а також навмисну дестабілізацію ситуації на сході України. І сьогодні я знову це повторюю", - заявив Местерхазі.

Учасники зустрічі також обговорили останні політичні події в Україні, зокрема, стан впровадження реформ. Президент ПА НАТО наголосив, що вони є ключовими для досягнення цілей України щодо європейської та євроатлантичної інтеграції.

На зустрічі також обговорили стан відносин між Україною та НАТО, у тому числі прогрес впровадження Комплексного пакету допомоги Україні.

Інформаційне управління Апарату ВР зауважує, що на початку квітня, у зв’язку з пандемією, Україна, як приймаюча сторона, та Президент ПА НАТО Аттіла Местерхазі домовились про перенесення весняної сесії у Києві. Асамблея та українська делегація тісно співпрацюють, щоб знайти альтернативні дати проведення сесії в Україні.

Як відомо, весняна сесія ПА НАТО мала відбутися 22-25 травня у Києві. Однак через пандемію СOVID-19 виникла потреба перенести її на пізніший період.

Відповідні проєкти постанов уже зареєстрували у Верховній Раді народні депутати від фракції "Слуга народу" і голова комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко. Вони пропонують перенести весняну сесію ПА НАТО, заплановану з 22 по 25 травня 2020 року в м. Києві, на дату, яку буде додатково узгоджено між Верховною Радою України та Парламентською асамблеєю Організації Північноатлантичного договору.