В ОБСЄ представник Росії намагався перервати виступ по Криму
|17:42 27.05.2020
|Крым
Під час онлайн-засідання ОБСЄ у Відні представник Росії намагався завадити виступам щодо ситуації в анексованому Криму, а також мілітаризації Азово-Чорноморського басейну.
Про це в твітері повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Юзвяк.
«Безпрецедентний крок в ОБСЄ у Відні: представник Росії намагається завадити і перервати виступи, які йому не подобаються, від України й іншого експерта з ситуації у сфері безпеки в Чорному і Азовському морях», – йдеться в повідомленні.
За даними з відкритих джерел, постійним представником Росії при ОБСЄ є Олександр Лукашевич.
У представництві президента України в АР Крим повідомили, що в заході взяв участь голова відомства Антон Кориневич, який виступив із доповіддю про загрози для регіональної і міжнародної безпеки, що виникає у зв’язку з російською мілітаризацією Чорного й Азовського морів.
Другим основним спікером на заході був міжнародний експерт Джеймс Шерр, старший дослідник Естонського інституту зовнішньої політики при Міжнародному центрі оборони і безпеки й асоційований член Програми Росії та Євразії Chatham House.
Раніше посол США в ОБСЄ Джеймс Гілмор зажадав покарати Росію за Крим і нагадав про депортацію кримських татар 1944 року.
У США вимагають від Росії забезпечити доступ спостерігачів ОБСЄ в анексований Крим і на окуповані частини Донбасу.
Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
Ще на цю тему:
Україна провела онлайн засідання форуму безпекового співробітництва ОБСЄ: подробиці
Кулеба та генсек ОБСЄ разом відвідають Донбас
Україна почала головувати у Форумі безпекового співробітництва ОБСЄ
Україна очікує від Туреччини в ОБСЄ більшої уваги до Криму
Голова ОБСЄ Еді Рама найближчими тижнями відвідає Україну
В ОБСЄ назвали Україну пріоритетом організації на 2020 рік
Пристайко розповів ОБСЄ про очікування від "нормандського саміту"
У МЗС Словаччини заявили, що Україна стала головним пріоритетом для Братислави в ОБСЄ
Росія має звільнити усіх українських політв’язнів – США в ОБСЄ
До складу місії ОБСЄ в Україні входить 35 росіян, - InformNapalm