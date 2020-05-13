Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Росії не вдасться втілити свій план щодо спроби «скинути з себе» санкційний режим. Очільник МЗС певен, що санкції ЕС проти РФ, запроваджені, зокрема, через анексію Криму, влітку будуть продовжені.

Про це він заявив в ефірі програми «PRIME:Муждабаєв» на телеканалі ATR.

«Що стосується санкційної політики, то Росія може йти на трюки, але наразі я не бачу загрози непродовження санкцій влітку — санкцій Європейського Союзу. Але в довгу вони безумовно грають на те, щоб скинути з себе санкційний режим. Наразі їхні спроби показати, що «Україна виходить з Мінську чи ігнорує Мінськ», знаходяться усі в розділі фейкових новин, які серйозно ніхто не сприймає», — запевнив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, що у грудні 2019 року Євросоюз офіційно продовжив економічні санкції проти Росії ще на півроку — до 31 липня 2020 року. Як відомо, це санкції проти окремих секторів російської економіки, зокрема: фінансової, енергетичної та оборонної галузей.

Зазначимо, що санкції ЕС проти Росії вперше були запроваджені 31 липня 2014 на один рік у відповідь на анексію Криму і окупацію окремих районів Донбасу. У вересні 2014 роки ЄС посилив ці санкції. Після цього їх неодноразово продовжували.

Як відомо, західні дипломати неодноразово повторювали, що ослаблення санкцій проти РФ можливе лише за умови повної деокупації Криму та припинення військового протистояння на Донбасі.