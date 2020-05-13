Кулеба закликав запастися силами та терпінням, щоб «грати в довгу гру» з РФ
|17:15 27.05.2020
|Крым
Очільник МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що Росія — достатньо «серйозний гравець», тому Києву треба мати достатньо сил і терпіння, щоб «грати» з Москвою в довгу гру.
Про це Дмитро Кулеба заявив в ефірі програми «PRIME:Муждабаєв» на телеканалі ATR.
«Я завжди закликаю дуже серйозно ставитися до Росії. Треба чітко розуміти її сильні сторони та її слабкі сторони, тому що перетворювати все це на буфонаду сенсу немає. Росія — це дуже серйозний гравець, з ним дуже важко мати справу. Але потрібно мати достатньо сил і терпіння, щоб грати в довгу. Ми не знаємо, скільки часу потрібно, щоб досягнути наших цілей, але ми маємо бути готові витратити стільки часу, скільки на це буде потрібно, щоб їх досягнути. Це фундаментально. Інакше вони просто можуть, що називається, нас пересидіти», — наголосив міністр закордонних справ України.
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