У МЗС назвали "підленькою" заяву екс-канцлера ФРН, який обізвав українського посла "карликом"
|17:01 27.05.2020
|Крым
Заступник міністра закордонних справ Василь Боднар назвав підлою і низькою заяву колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера, який обізвав українського посла у ФРН Андрія Мельника карликом.
Про це Боднар написав у Facebook, повідомляє УНІАН.
"Дуже підленько і низько як для екс-канцлера Німеччини, але як кажуть, "з ким поведешся, від того й наберешся". Цей коментар Шредера - застереження для інших прихильників РФ в Європі: не водіться з російськими грошима! А нашого посла в образу не дамо", - наголосив Боднар.
Як відомо, колишній канцлер Німеччини і голова ради директорів компанії "Роснефть" Герхард Шредер завів підкаст і у першому випуску образив посла України в Німеччині. Шредер різко висловився про Мельника, який критикував його раніше, назвавши українського дипломата "карлик".
Як повідомлялося раніше, німецький лобіст російського "Газпрому" Шредер у листопаді 2018 року потрапив до списку сайта "Миротворець". На сайті йому закидають спробу легалізації захоплення російськими окупантами українського Криму та виправдання збройної агресії РФ проти України.
Екс-канцлер ФРН потрапив до списку після того, як в інтерв'ю виданню Aachener Nachrichten висловив думку, що анексію Криму доведеться колись визнати.
Шредер з 1998 по 2005 рік очолював "червоно-зелену" урядову коаліцію в Німеччині у складі СДПН та «"Зелених". Після відставки в 2005 році у результаті дострокових виборів він очолив наглядову раду, а потім і комітет акціонерів компанії Nord Stream AG, оператора російського газопроводу "Північний потік".
У 2016 році Шредер очолив також компанію Nord Stream 2.
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