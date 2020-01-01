Президент Молдовы Игорь Додон пообещал руководству международного свободного порта Джурджулешты оказать всю необходимую государственную поддержку для развития порта, играющего важную роль во внешней торговле Молдовы.

Об этом сообщают Порты Украины.

«Необходимо углубление русла реки, чтобы была возможность принимать крупнотоннажные суда», – заявил Додон после визита в порт.

Как уточнил глава Молдовы, в Джурджулештах расположен нефтеналивной, зерновой и пассажирский терминалы, железнодорожный узел, связывающий Молдову с соседними странами. Он напомнил, что в 2005-2009 годах, в должности замминистра экономики, а затем министра и первого вице-премьера, курировал строительство портовых объектов и модернизацию прилегающей инфраструктуры, поэтому тематика ему близка и знакома.

Морской порт Джурджулешты расположен в месте впадения Прута в Дунай на стыке границ Молдовы, Румынии и Украины. Джурджулешты имеет статус морского порта благодаря действию Конвенции о режиме Дуная.