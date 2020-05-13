21 мая 2020 года политзаключённый Теймур Абдуллаев совершил официальный звонок из российской колонии в Салавате.

Об этом его супруга Алиме Абдуллаева сообщила «Крымской Солидарности».

«Времени было мало, он хотел ещё позвонить маме. Больше спрашивал, чем рассказывал. Переживал за семью. Я пыталась спросить у него: давление оказывают или нет, какие условия содержания, как питается. По поводу давления он сказал, что с приездом в эту колонию (ФКУ ИК № 2 города Салават) его посадили в ШИЗО и по сей день он находится там. Бесконечный штрафной изолятор - это и есть давление. По сути, это пыточные условия содержания», - рассказывает Алиме.

Супруга политзаключённого сообщает, что условия содержания ее мужа вызывают серьёзные опасения и тревогу за состояние здоровья, а регулярное помещение ее мужа в штрафной изолятор - целенаправленной формой давления на политзаключённых.

«Он говорит, что это своего рода карцер, там очень холодно, сыро, особенно когда меняется погода. Такое ощущение, что оно находится на земле. Вся тёплая одежда на нем постоянно. И в таких условиях он содержится уже около 80 дней. Нужна реакция правозащитников, реакция общества. Я не знаю, как ещё помочь мужу расстоянии», - добавила жена Абдуллаева.

Ранее стало известно, что двое осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» — Теймур Абдуллаев и Эмиль Джемаденов — более двух месяцев находятся в штрафном изоляторе российских колоний. Адвокатам отказывали называть причины, по которым им ужесточили режим на такой долгий срок.

18 февраля 2020 года Теймур Абдуллаев был этапирован в СИЗО города Уфы. В марте 2020 года стало известно о том, что он в начале этого же месяца 2020 года был этапирован в ФКУ ИК № 2 города Салават УФСИН России по Республике Башкортостан, для отбывания наказания. Так, сразу после прибытия в ИК, его отправили в штрафной изолятор. После этого, его ещё как минимум трижды повторно отправляли в ШИЗО.

Напомним, пятеро крымских татар, проживающие в Симферополе, были задержаны сотрудниками ФСБ в октябре 2016 года.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Рустема Исмаилова к 14 годам заключения, Айдер Салединова и Эмиля Джемаденова — к 12 годам. Еще двое фигурантов — братья Теймур и Узеир Абдуллаевы были приговорены к 17 и 13 годам соответственно.

Верховный суд РФ в апелляции снизил всем срок заключения на полгода. В конце января их этапировали в колонии Башкортостана.