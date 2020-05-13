Действия российских "властей" в оккупированном Крыму приводят к уничтожению плюрализма мнений и фактической замене независимых СМИ источниками государственной российской пропаганды.

Эксперт Крымской правозащитной группы Ирина Седова несколько лет следит за интернет-блокировками на оккупированном полуострове. Она тоже заметила, что запреты, введенные российскими властями для аннексированного Крыма, не всегда действуют в самой России.

«В Крыму, по моим наблюдениям, жестче цензура, чем в России. Потому что Крым для российских властей опаснее в плане возможного раскачивания настроений людей, чем сама Россия. Россияне более обработаны пропагандой, чем крымчане. Они никогда не жили в свободном обществе. А в Крыму до 2014 года все-таки была демократия, свободные СМИ и многие еще это помнят. Многие до сих пор ориентируются на украинские ресурсы, в которых ищут альтернативную информацию. Поэтому для них российские власти более жестко закрывают все окна в мир», – пояснила она.

По данным мониторинга КПГ в оккупированном Крыму в феврале-марте, 10 провайдеров полностью блокируют там 25 сайтов, в том числе десятки сайтов украинских СМИ. Правозащитники утверждают, что по сравнению с предыдущим мониторингом ситуация ухудшилась. Такое массовое ограничение доступа к информации они называют «грубым нарушением фундаментальных прав человека».

«Крымчан, по сути, лишают возможности получать информацию об Украине и проблемах в сфере прав человека, которые происходят в Крыму, так как подконтрольные Кремлю СМИ скрывают большинство таких фактов от жителей полуострова. Действия российских властей в Крыму приводят к уничтожению плюрализма мнений и фактической замене независимых СМИ источниками государственной российской пропаганды», – сказано в в мониторинге.

Ирина Седова считает, что сайты, предназначенные для блокировки российскими "властями" в оккупированном Крыму, отбираются «не по закону, а по политическим критериям».

«Сейчас почти все интернет-провайдеры в Крыму блокируют одинаковое количество сайтов. В прошлом году, когда я мониторила ситуацию, один интернет-ресурс могли блокировать пять провайдеров из десяти. Сейчас практически все провайдеры ведут себя одинаково – все заблокировано по всему Крыму. Возможно, есть какое-то указание от оккупационного правительства Крыма», – поясняет правозащитница.