Так называемый "государственный совет" оккупированного Крыма дал согласие на проведение "приватизации госпредприятия" «ПАО «Массандра». Соответствующее решение принято в ходе сегодняшнего заседания "парламента" оккупированного Крыма .

«Дополнить объектом приватизации, подлежащим приватизации путем преобразования в хозяйственное общество: государственным унитарным предприятием «Производственно-аграрное объединение «Массандра», – сказано в пояснительной записке к принятому плану "приватизации госимущества" на этот год, передает Ялта-24.

В тексте документа отмечается, что балансовая стоимость основных средств предприятия составляет 627,4 млн рублей.

После оккупации Крыма предприятие «Массандра» было "национализировано" решением "госсовета".

Постановлением "Совмина" 21 октября 2014 года "государственный концерн «Национальное производственно-аграрное объединение «Массандра»" передан в состав федерального госпредприятия «Производственно-аграрное объединение «Массандра» управления делами президента РФ.

В марте прошлого года «Массандра» была передана в "собственность" оккупированного Крыма.

Сергей Аксёнов сообщил тогда, что в дальнейшем предприятие «Массандра» будет продано в частную собственность.