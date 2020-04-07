Болгарія надала українським медикам засоби захисту для боротьби з пандемією коронавірусу.

Церемонія передачі гуманітарної допомоги відбулася 27 травня, повідомили "Європейська правда" у пресслужбі міністерства закордонних справ.

Заступник глави МЗС Василь Боднар подякував болгарській стороні за надану допомогу, наголосивши, що "Болгарія була та залишається надійним партнером України, відносини з яким базуються на вікових традиціях дружби та взаємної допомоги".

Боднар підкреслив, що Україна вдячна керівництву та народу Болгарії за надану дружню допомогу.

Уряд Болгарії схвалив рішення надати гуманітарну допомогу Україні у вигляді засобів захисту для українських медиків у середині травня.

Як повідомлялось, у середу ЄС передав українським прикордонникам засоби індивідуального захисту загальною вартістю мільйон гривень.

Раніше ЄС оголосив про виділення понад 190 мільйонів євро на підтримку України. Ці кошти є частиною глобального пакета #TeamEurope від Євросоюзу і країн-членів ЄС у відповідь на спалах COVID-19.