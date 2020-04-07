Болгарія надала гуманітарну допомогу українським медикам
|15:45 27.05.2020
|Болгария
Болгарія надала українським медикам засоби захисту для боротьби з пандемією коронавірусу.
Церемонія передачі гуманітарної допомоги відбулася 27 травня, повідомили "Європейська правда" у пресслужбі міністерства закордонних справ.
Заступник глави МЗС Василь Боднар подякував болгарській стороні за надану допомогу, наголосивши, що "Болгарія була та залишається надійним партнером України, відносини з яким базуються на вікових традиціях дружби та взаємної допомоги".
Боднар підкреслив, що Україна вдячна керівництву та народу Болгарії за надану дружню допомогу.
Уряд Болгарії схвалив рішення надати гуманітарну допомогу Україні у вигляді засобів захисту для українських медиків у середині травня.
Як повідомлялось, у середу ЄС передав українським прикордонникам засоби індивідуального захисту загальною вартістю мільйон гривень.
Раніше ЄС оголосив про виділення понад 190 мільйонів євро на підтримку України. Ці кошти є частиною глобального пакета #TeamEurope від Євросоюзу і країн-членів ЄС у відповідь на спалах COVID-19.
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