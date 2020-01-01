Роcія готується до наступу і будує новий військовий полігон під кордоном України

15:30 27.05.2020   Россия

Сучасний полігон загальною площею понад 50 кв. км. обладнується для підготовки російських військових частин на Західному театрі бойових дій. У вересні Росія має провести навчання "Кавказ-2020", які загрожують Україні. ​

У Воронезькій області для Вісленьскої мотострілецької дивізії загальновійськової армії Західного військового округу буде облаштований новий полігон для проведення занять з бойової та спеціальної підготовки. Про це повідомив командувач військами Західного військового округу генерал-полковник Олександр Журавльов, передає "Діфенс Експрес".

"Для організації та проведення занять з бойової та спеціальної підготовки особового складу Вісленської мотострілецької дивізії у Воронезької області буде створено новий полігон загальною площею понад 50 кв. км", - стверджує прес-служба Західного військового округу з посиланням на генерал-полковника Олександра Журавльова.

Полігон буде нараховувати понад нових 100 об'єктів інфраструктури, включаючи танкодроми, автодроми, вододроми, військове стрільбище, тактичні поля і навчальні місця для виконання навчальних і контрольних стрільб танкових, артилерійських і мотострілкових підрозділів, вправ по подоланню водних перешкод, смуг перешкод.

"Підрозділи мотострільців, розвідників і снайперів зможуть відпрацьовувати ведення стрільби із застосуванням мультимедійних мішеневих комплексів. Нові комплекси дозволяють змінювати тактичну обстановку, типи мішеней і відстань до них, а також вести електронний облік уражених цілей.

У денний і нічний час на полігоні зможуть проводити навчальні заняття екіпажі танків Т-72, бойових машин піхоти БМП-2, бронетранспортерів БТР-82А, розрахунки гаубиць Мста-С, Мста-Б, реактивних систем залпового вогню "Град" і "Торнадо-Г ", протитанкових ракетних комплексів" Штурм-С ", стверджується у повідомленні.

Разом з тим, за оцінками інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, з 2015 р. поблизу східних кордонів України Росія суттєво наростила угруппуваня своїх військ.

З 2015 р., зокрема, проведено формування трьох російських дивізій біля кордонів України – це 3-я, 144-а та 150-а мотострілецькі дивізії. Крім того, продовжується формування 8-ї армії у Південному військовому окрузі, яка безпосередньо буде діяти на українському напрямку.

Динаміка нарощування російських військ на Західному ТВД

На цьому тлі створення нового військового полігону збройних сил Росії поблизу кордонів України є відображенням небезпечної тенденції щодо подальшої мілітаризації Російської Федерації, яка готується, у тому числі, і до проведення наступальних дій на Західному напрямку.

У вересні цього Росія має провести навчання "Кавказ-2020", загрозу від яких вже коментували у Міноборони України. Так, у 2019 р. представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України з приводу цих навчань публічно стверджував : "Саме в наступному році планується навчання "Кавказ-2020", де плани щодо застосування нових формувань проти нашої держави вже будуть практично відпрацьовані на полігонах, у навчальних центрах Південного військового округу, у тому числі й на території Криму".

Довідково

3-я мотострілецька Вісленська дивізія (в/ч 54046) - тактичне з'єднання Сухопутних військ Збройних сил Російської Федерації, була сформована у 2016 р. як дивізія «нового зразка». Штаб дивізії з 2016 р. розташований у м Богучар. З'єднання входить до складу також новосформованої 20-ї гвардійської загальновійськової армії Західного військового округу.



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