В Одесской области начались очередные испытания противокорабельных ракет
|15:15 27.05.2020
|Украина
На полигоне "Алибей" в Татарбунарском районе начался очередной этап испытаний комплекса крылатых ракет РК-360МЦ "Нептун".
Об этом сообщили в пресс-службе госконцерна "Укроборонпром", передает USIonline.
Учения планируют завершить до 30 мая.
Предыдущие стрельбы прошли в начале апреля в условиях реальных радиопомех и с привлечением авиации.
Напомним, РК-360МЦ "Нептун" — это комплекс крылатых ракет наземного базирования с противокорабельными ракетами. Комплекс разработали специалисты конструкторского бюро "Луч".
Ракеты "Нептун" предназначены для поражения боевых кораблей.
В скором времени этими снарядами планируют вооружить украинскую морскую пехоту.
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