На полигоне "Алибей" в Татарбунарском районе начался очередной этап испытаний комплекса крылатых ракет РК-360МЦ "Нептун".

Об этом сообщили в пресс-службе госконцерна "Укроборонпром", передает USIonline.

Учения планируют завершить до 30 мая.

Предыдущие стрельбы прошли в начале апреля в условиях реальных радиопомех и с привлечением авиации.

Напомним, РК-360МЦ "Нептун" — это комплекс крылатых ракет наземного базирования с противокорабельными ракетами. Комплекс разработали специалисты конструкторского бюро "Луч".

Ракеты "Нептун" предназначены для поражения боевых кораблей.

В скором времени этими снарядами планируют вооружить украинскую морскую пехоту.