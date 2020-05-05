Морська охорона ремонтує внутрішні приміщення трьох катерів, що базуються на Азовському морі .

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

Тендер на проведення необхідних робіт було оголошено у системі публічних закупівель Prozorro.

Роботи виконуються за адресами: Донецька обл., м. Маріуполь, Донецька обл., пр-т Луніна 2, 3 причал ремонтного басейну ТОВ «СРЗ» та Запорізька обл. м. Бердянськ, вул. Макарова, причал №2, кількість по об’єктам визначається за письмовими заявками Морської охорони ДПСУ.

Термін надання послуг – 30 календарних днів з дня направлення письмової заявки, але не пізніше 1 грудня 2020 року.

Ремонт внутрішніх приміщень по черзі пройдуть три катери Маріупольського загону Морської охорони ДПСУ з Азовського моря.

Оголошена вартість до аукціону складає 642 920 гривень та у процесі торгів може бути зменшена