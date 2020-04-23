У Грузії через зменшення ризиків внутрішньої передачі коронавірусу уряд вирішив достроково скасувати низку карантинних обмежень.

Про це оголосив прем'єр-міністр країни Георгій Гахарія, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".

З 29 травня відновлять роботу всі види муніципального транспорту, в тому числі метро. Носіння масок буде обов’язковим.

Крім того, в понеділок, 1 червня, зможуть відновити роботу всі види магазинів, в тому числі торгові центри, а також ринки відкритого і закритого типів.

З 1 червня також зможуть почати роботу ресторани і кафе, у яких є відкритий простір. З 8 червня дозволений будь-який вид обслуговування в ресторанах.

Рішення про дострокове скасування обмежень на економічну діяльність уряд ухвалив на підставі того, що карантинні заходи спрацювали ефективно і ситуація контрольована, пояснив Гахарія.

За його словами, фахівці впевнені, що масштаб внутрішньої передачі коронавірусу в Грузії зараз дуже невеликий і ризики епідемії сильно зменшилися.

Громадський транспорт у Грузії був повністю зупинений з 31 березня. Спершу, 21 березня, заборонили працювати маршруткам, а з 31 березня зупинили автобусні перевезення та метро у Тбілісі - це єдиний у Європі прецедент зупинки метрополітена, окрім Києва.

Як повідомлялося раніше, Грузія планує почати приймати іноземних туристів з 1 липня.

Українські авіакомпанії вже звернулися до Грузії із заявою про готовність відновити польоти.