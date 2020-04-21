Ердоган заявив, що Туреччина наближається до кінця епідемії

14:30 27.05.2020   Турция

Президент Туреччини заявив про те, що країна наближається до кінця епідемії коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Anadolu.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що країна "успішно впоралася" з реагуванням на пандемію нового коронавірусу та наближається до її завершення.

"Перший етап фази нормалізації продемонстрував, що ми на правильному шляху… Я вірю, що ми подолаємо пандемію з мінімальними втратами завдяки новим повсякденним нормам, як масковий режим, дотримання дистанції і ретельне дотримання гігієни", - заявив президент з нагоди завершення Рамадану.

Він також подякував людям за те, що під час свята вони залишилися вдома. В останні 4 дні Рамадану в країні була запроваджена комендантська година.

За даними міністерства охорони здоров’я країни на 26 травня, за добу у Туреччині виявили 948 нових хворих, а загальна кількість інфікованих з початку епідемії досягла 158 762. Зараз у реанімації перебувають 739 хворих.

Кількість загиблих з початку епідемії зросла до 4397, одужали понад 121,5 тисяч людей.

Нагадаємо, у середині травня Туреччина почала переговори щодо відновлення туризму з 70 країнами, щоб проінформувати їх про інфраструктуру охорони здоров'я країни у зв'язку з пандемією.

25 травня в МЗС України заявили, що Україна і Туреччина розпочинають переговорний процес щодо відновлення авіаційного сполучення та туристичних подорожей.



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