У Болгарії бари, ресторани і кафе запрацюють на повну з 1 червня
|14:15 27.05.2020
|Болгария
Болгарія дозволить роботу ресторанів, барів і кафе на повну потужність з понеділка, 1 червня.
Відповідний указ у вівторок ввечері видав міністр охорони здоров'я Кирило Ананьєв, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.
Указ дозволить барам і ресторанам у залежній від туризму країні повністю повернутися до роботи напередодні літнього сезону. Ці заклади вже відновили роботу з 5 травня, але тільки на літніх майданчиках.
Ананьєв також дозволив проведення культурних і розважальних заходів, у тому числі - театральних постановок, концертів і сценічних виступів. Утім, дискотеки та нічні бари залишаться закритими.
У Болгарії до 14 червня діє оголошена епідемічна ситуація через поширення коронавірусу. Станом на середу в Болгарії зареєстровано 2460 підтверджених випадків захворювання, в тому числі 133 випадки смерті.
Болгарія почала частково послаблювати карантин у кінці квітня, але продовжила дію низки коронавірусних обмежень, серед яких соціальне дистанціювання у громадських місцях, аби запобігти поширенню коронавірусу.
З 22 травня Болгарія скасувала заборону на в'їзд для відвідувачів з країн Європейського Союзу і Шенгенської зони.
З 13 травня Болгарія зняла заборону на туристичні поїздки по країні і почала відкривати готелі.
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