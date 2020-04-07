Болгарія дозволить роботу ресторанів, барів і кафе на повну потужність з понеділка, 1 червня.

Відповідний указ у вівторок ввечері видав міністр охорони здоров'я Кирило Ананьєв, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Указ дозволить барам і ресторанам у залежній від туризму країні повністю повернутися до роботи напередодні літнього сезону. Ці заклади вже відновили роботу з 5 травня, але тільки на літніх майданчиках.

Ананьєв також дозволив проведення культурних і розважальних заходів, у тому числі - театральних постановок, концертів і сценічних виступів. Утім, дискотеки та нічні бари залишаться закритими.

У Болгарії до 14 червня діє оголошена епідемічна ситуація через поширення коронавірусу. Станом на середу в Болгарії зареєстровано 2460 підтверджених випадків захворювання, в тому числі 133 випадки смерті.

Болгарія почала частково послаблювати карантин у кінці квітня, але продовжила дію низки коронавірусних обмежень, серед яких соціальне дистанціювання у громадських місцях, аби запобігти поширенню коронавірусу.

З 22 травня Болгарія скасувала заборону на в'їзд для відвідувачів з країн Європейського Союзу і Шенгенської зони.

З 13 травня Болгарія зняла заборону на туристичні поїздки по країні і почала відкривати готелі.