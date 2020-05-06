Президент Парламентської асамблеї НАТО провів переговори з українською делегацією: про що йшлося

14:01 27.05.2020   Украина

У день, коли мала відбутися весняна сесія Парламентської асамблеї НАТО у Києві, 25 травня пройшла відео-зустріч Президента Асамблеї Аттіли Местерхазі (Угорщина) з делегацією Верховної Ради України у ПА НАТО на чолі з Єгором Чернєвим. Сторони обговорили сумісну боротьбу з пандемією COVID-19 та ситуацію на Донбасі.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Інформаційне управління Апарату ВРУ.

“Ми переконані, що міжнародна солідарність та підтримка один одного — це найефективніший спосіб подолання кризи, спричиненої COVID-19, а також її соціально-економічних наслідків, та можливість посилити стійкість наших держав. Ми висловлюємо повну солідарність з усіма країнами, що борються з пандемією”, — сказав Голова української делегації Єгор Чернєв.

Повідомляється, що Президент Асамблеї та члени української делегації обговорили такі питання як: вплив кризи, спричиненої COVID-19, на Україну, зокрема, співпрацю між НАТО та Україною у відповідь на пандемію; вплив кризи на роботу парламентів; а також як Альянс і Україна ведуть боротьбу з дезінформаційною кампанією, що посилилась під час кризи.

Так, обговорюючи питання дезінформації, Єгор Чернєв наголосив, що спалах COVID-19 не знає адміністративних кордонів, тож необхідно посилити інформаційну стабільність, що стосуватиметься не тільки коронавірусної хвороби, а й актуальних питань російської агресії проти України.

Проте однією з основних тем зустрічі була ситуація в Автономній Республіці Крим та на Донбасі.

“Росія розглядає кризу, спричинену пандемією, як можливість зняти санкції, що були накладені на неї у відповідь на агресію проти України. Проте необхідно зберегти санкції та політичний тиск на Росію як важливий інструмент, щоб змусити російську владу виконувати Мінські домовленості, зупинити російську агресію на Донбасі та розпочати де-окупацію Криму”, — зазначив Чернєв.

Местерхазі висловив міцну підтримку незалежності України та її територіальної цілісності і рішуче засуджували незаконну та нелегітимну окупацію Криму Росією, а також навмисну дестабілізацію ситуації на сході України.

Учасники зустрічі також обговорили останні політичні події в Україні, зокрема, стан впровадження реформ, що підтримує асамблея.

На зустрічі також обговорили стан відносин між Україною та НАТО, у тому числі прогрес впровадження Комплексного пакету допомоги Україні.

“Я з нетерпінням очікую того дня, коли ситуація дозволить нашим громадянам безпечно відновити подорожі, особисті контакти та провести сесію ПА НАТО в Києві”, — підсумував голова української делегації.

Нагадаємо, весняна сесія ПА НАТО мала відбутися у період з 22 по 25 травня 2020 року у Києві. Проте на початку квітня, у зв’язку з пандемією, Україна, як приймаюча сторона, та Президент ПА НАТО Аттіла Местерхазі домовились про перенесення весняної сесії у Києві.



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