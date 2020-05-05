Українські ВМС випробували новий артилерійський катер

13:45 27.05.2020   Украина

Малі броньовані артилерійські катери ВМС відпрацювали низку завдань, перевіривши в морі технічні спроможності одного з нових катерів.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони, передає Укрінформ.

«Малі броньовані артилерійські катери національного флоту днями відпрацювали низку завдань в морі. Особливістю виходу стала необхідність на практиці перевірити технічні спроможності одного з нових артилерійських катерів. Серед різноманітних завдань, які виконували екіпажі, була перевірка автоматичної системи захисту від наведення зброї супротивника», - йдеться в повідомленні.

Як пояснили в пресслужбі, складне сучасне обладнання катерів дозволяє захистити екіпаж та корпус катера за допомогою "теплових пасток", які спрацьовують в автоматичному режимі, в разі опромінення об’єкту. Ця система за своїми властивостями нагадує системи захисту літаків.

Не менш важливим та ефективним способом захисту є задимлення. Так само, як танки на полі бою використовують інтегровані системи димових завіс, щоб врятувати машину від лазерного наведення керованих протитанкових систем, катери здатні утворювати величезну димову хмару. Площа, яку покриває димова завіса, дозволяє не лише унеможливити прицілювання, а й повністю приховати візуально, на деякий час, точне місце знаходження катера.

Екіпажі катерів впоралися з поставленими завданнями, наголосили в пресслужбі.

 



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