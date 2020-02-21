Організація Об’єднаних Націй закликає Україну прискорити ратифікацію конвенції Ради Європи “Про запобігання та протидію насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами” (Стамбульська конвенція).

Відповідна заява оприлюднена представництвом ООН в Україні, передає УНН.

“Організація Об’єднаних Націй в Україні закликає парламент України вжити заходів щодо ратифікації Стамбульської конвенції та здійснити кроки, необхідні для створення суспільства, вільного від гендерно-обумовленого насильства”, — йдеться в заяві.

В ООН нагадали, що 25 000 громадян та громадянок підписали петицію до Президента України із закликом до дії.

За даними організації, в Україні жінки становлять 86% жертв зґвалтувань та 78% потерпілих від домашнього насильства.

Також в організації підкреслили, що руйнівний вплив насильства щодо жінок очевидний; але менш очевидним є шкідливий вплив на сім’ї, громаду, економіку, і на розвиток країни в цілому.

“Ми засуджуємо нещодавні випадки мови ворожнечі та вербального й кібер-насильства, спрямованих проти жінок-політиків, державних діячок, захисниць прав людини та гендерної рівності. Адвокація за права жінок та гендерну рівність ні за яких обставин не повинна ставати причиною того, щоб захисники і захисниці прав людини наражались на ризики погроз та нападів. Толерантність до таких проявів насильства сприяє нерівності чоловіків та жінок, а також поширенню гендерних стереотипів, та виправдовує дискримінацію щодо жінок та дівчат, посилюючи ґендерно-зумовлене насильство”, — зазначили в ООН.

Нагадаємо, на початку травня петиція до Президента України Володимира Зеленського щодо ратифікації Стамбульської конвенції набрала необхідну кількість голосів.