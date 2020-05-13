Заседания оперативного штаба по нераспространению коронавирусной инфекции в оккупированном Крыму заменили на брифинги с оперативной информацией.

«Комсомолка» следит за ситуацией с коронавирусом в оккупированном Крыму.

В оккупированном Крыму по состоянию на утро 27 мая зарегистрировано 3 новых случая заболевания коронавирусной инфекции. Два из них в ранее известных очагах и один прибывший из-за границы. Все трое находились под медицинским наблюдением, госпитализированы в инфекционные стационары.

В общей сложности в республике 349 человек заболели коронавирусом. 186 продолжают лечение, у 129 средняя степень течения болезни и 53 находятся в удовлетворительном состоянии, 4 - в тяжелом. Трое подключены к аппаратам ИВЛ, один интубирован. Еще 183 человека проходят лечение в стационарах с диагнозом «вне больничная пневмония», из них 9 находятся в тяжелом состоянии.

Официально от коронавируса в оккупированном Крыму умерли 3 человека. Еще у 8 инфицированных смерть наступила по причине других заболеваний.

Оккупированные Крым и Севастополь занимают последние места по заболеваемости covid-19 в Южном федеральном округе. На 100 тысяч населения в аннексированном Севастополе 35 случаев коронавируса, в оккупированном Крыму - 17,8.