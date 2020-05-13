Коронавирус в оккупированном Крыму, последние новости на 27 мая 2020: Оперативный штаб перешел на брифинги
|13:12 27.05.2020
|Крым
Заседания оперативного штаба по нераспространению коронавирусной инфекции в оккупированном Крыму заменили на брифинги с оперативной информацией.
«Комсомолка» следит за ситуацией с коронавирусом в оккупированном Крыму.
В оккупированном Крыму по состоянию на утро 27 мая зарегистрировано 3 новых случая заболевания коронавирусной инфекции. Два из них в ранее известных очагах и один прибывший из-за границы. Все трое находились под медицинским наблюдением, госпитализированы в инфекционные стационары.
В общей сложности в республике 349 человек заболели коронавирусом. 186 продолжают лечение, у 129 средняя степень течения болезни и 53 находятся в удовлетворительном состоянии, 4 - в тяжелом. Трое подключены к аппаратам ИВЛ, один интубирован. Еще 183 человека проходят лечение в стационарах с диагнозом «вне больничная пневмония», из них 9 находятся в тяжелом состоянии.
Официально от коронавируса в оккупированном Крыму умерли 3 человека. Еще у 8 инфицированных смерть наступила по причине других заболеваний.
Оккупированные Крым и Севастополь занимают последние места по заболеваемости covid-19 в Южном федеральном округе. На 100 тысяч населения в аннексированном Севастополе 35 случаев коронавируса, в оккупированном Крыму - 17,8.
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