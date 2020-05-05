У Росії за останню добу зареєстровано 8338 нових випадків зараження коронавірусом у 85 регіонах .

Про це повідомляє УНН з посиланням на видання “Коммерсант” і профільні канали в Telegram.

Напередодні приріст склав 8915 осіб. Загальна кількість хворих за час епідемії досягла 370 680.

“За останню добу в Росії виявлено 8 338 хворих новою коронавірусною інфекцією у 85 регіонах, з них 3 398 випадків (40,8%) — активно у контактних осіб без клінічних проявів хвороби. Всього в країні наростаючим підсумком виявлено 370 680 хворих у 85 регіонах”, — повідомили в оперативному штабі.

Також за добу зафіксовано 161 летальний випадок. За весь період в Росії від коронавірусу померло 3 968 осіб.

“Кількість одужалих втретє перевищила кількість хворих за добу за час епідемії COVID-19. За останню добу в Росії виписано з лікарень по одужанню від коронавірусної інфекції 11 079 осіб. Всього в країні кількість одужалих пацієнтів збільшилася до 142 208 осіб”, — відзначили також там.

“За даними Роспотребнадзора, на сьогоднішній день проведено понад 9,4 млн лабораторних досліджень на наявність нового коронавірусу. За останню добу проведено 255 тис. тестів на коронавірус. Під медичним наглядом в цілому по Росії за станом на 27.05.2020 залишаються 296 тис. осіб”, — уточнили в штабі раніше.