Очільник МЗС України Дмитро Кулеба закликав українських журналістів більше писати та говорити про окупований Крим.

Про це міністр закордонних справ України сказав в ефірі програми «PRIME:Муждабаєв» на телеканалі ATR.

«Це велика проблема українського суспільства і української журналістики. Я, користуючись ефіром, хотів би звернутися до українських журналістів: пишіть про Крим, говоріть про Крим, знімайте сюжети про Крим. Бо коли ви думаєте, що лише держава цим має займатися — Кримом, тримаючи цю тему постійно у порядку денному, — то ви помиляєтеся. Це задача нашого суспільства, тому що ми почнемо втрачати Крим в той момент, коли ми перестанемо про нього говорити», — заявив Кулеба.

Нагадаємо, 20 травня Володимир Зеленський провів підсумкову прес-конференцію у Києві, присвячену першому року його президентства.

На заході жоден представник ЗМІ, окрім журналіста телеканалу ATR Гульсум Халілової, не порушив тему окупованого Криму. Тоді голова держави заявив про нестачу майданчиків для обговорення теми анексованого півострову, але пообіцяв не забувати про Крим та його мешканців.