Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що призначення колишнього першого заступника міністра інформаційної політики України Еміне Джеппар на посаду першого заступника голови МЗС було його ініціативою, але цю кандидатуру погоджували на найвищому державному рівні.

Професійні якості і факт того, що Еміне Джеппар є кримською татаркою, стали ключовими у її призначенні на цю посаду, пояснив Кулеба в ефірі програми «PRIME:Муждабаєв» на телеканалі ATR.

«Ініціатива була, дійсно, моя, але призначення такої складності не відбуваються без найважливіших погоджень. Принципово важливим в усьому цьому процесі стало те, що президент України підтримав цю кандидатуру», — наголосив міністр.

Також Дмитро Кулеба розказав про задачі, які він поставив своїй першій заступниці.

«Я знаю Еміне як людину, яка має вже досвід державної роботи в одному з міністерств. <...> Еміне чудово розуміється на питаннях «м’якої сили», тобто публічної дипломатії, яка дуже важлива в сучасному світі. І безумовно кримська тема, я цілеспрямовано шукав людину в МЗС, в якої серце болить за Крим. Тому що, якщо такої людини немає, то тоді рух всередині буде дуже важко генерувати. Нам потрібно вивести цю боротьбу на якісно новий рівень», — додав очільник МЗС.

Кулеба звернув увагу і на те, що вперше в історії української дипломатії представниця кримських татар займатиме настільки важливу і відповідальну посаду.

Нагадаємо, 18 травня стало відомо, що Володимир Зеленський затвердив кандидатуру колишнього першого заступника міністра інформаційної політики України Еміне Джеппар на посаду першого заступника міністра закордонних справ.

Як відомо, у 2015 році Еміне Джеппар була призначена радником міністра з інформаційної політики щодо Криму.

Пізніше, в 2016 році, Кабінет міністрів ухвалив рішення про призначення кримської татарки першим заступником міністра інформаційної політики України.

У вересні 2019 року Еміне Джеппар в зв'язку з припиненням повноважень уряду Володимира Гройсмана написала заяву про звільнення.