Станом на ранок 27 травня в Збройних силах України на коронавірус хворіє 57 осіб. За останню добу виявлено чотири нових випадки, один з них - летальний.

Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ, передає Укрінформ.

«Станом на 07.00 27 травня в Збройних Силах України хворіє 57 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало 102 особи. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 287 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 35 осіб. На жаль, у Збройних Силах України зафіксовано третій летальний випадок від коронавірусу», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, на Львівщині від коронавірусу помер працівник Збройних Сил України, який хворів з 11 травня та лікувався вдома. 18 травня у зв’язку із погіршенням стану здоров’я працівник ЗСУ звернувся до міської лікарні Кам’яно-Бузького району Львівської області та того ж дня йому було виконано експрес-тест для виявлення ознак наявності COVID-19. Дослідження пацієнта показали негативний результат. Хворий отримував необхідне лікування, але 22 травня з відсутністю динаміки до покращення стану здоров’я він був скерований у Львівську туберкульозну лікарню, де було проведено лабораторне дослідження методом ПЛР тестування, за результатами якого у працівника ЗСУ підтверджено COVID-19 посмертно.

За інформацією командування, за минулу добу зареєстровано чотири нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, один з яких летальний, як повідомлялось вище.

Крім того зазначається, що двоє військовослужбовців лікуються у Військово-медичному клінічному центрі Центрального регіону та Головному військовому клінічному госпіталі. Ще один військовослужбовець у Київській області перебуває на амбулаторному лікуванні та 27 травня запланована його госпіталізація до Національного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ". Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

За час пандемії у Збройних Силах України загалом було обліковано 162 особи, хворих на коронавірус, наразі хворіє – 57 осіб, одужало – 102 особи, летальних – 3 випадки, повідомили в пресслужбі.

Командування Медичних сил ЗСУ закликало дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.