В Україні підтвердили 21 905 випадків коронавірусу, за добу - 321

10:40 27.05.2020   Украина

Станом на 26 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 905 випадків COVID-19. За добу - 321 новий випадок.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За минулу добу захворіла 321 особа. Загалом за весь час пандемії захворіли 21 905 особи...", - сказав Степанов.

За його словами, за добу захворіли 14 дітей та 58 медпрацівників, зафіксовано 14 летальних випадків, одужали 420 осіб.

Загалом в Україні одужали 7 995 осіб, 658 - летальних випадків.

Степанов повідомив, що за попередню добу здійснено 9 412 тестувань методом ПЛР.

Набільше випадків зафіксовано у Чернівецькій області - 43, Рівненській - 39 та м. Київ - 29, додав він.



Ще на цю тему:

12:01 25.05.2020
В Україні зафіксували 21 245 випадків коронавірусу, з них за добу - 259
11:15 21.05.2020
В Україні за добу - 476 нових випадків коронавірусу
11:15 19.05.2020
В Україні за добу — 260 нових випадків коронавірусу
13:15 15.05.2020
В Україні підтвердили 17 330 випадків коронавірусу, за добу - 483
18:01 13.05.2020
Уряд з 1 вересня скасовує можливість поїздок до Білорусі за внутрішніми паспортами
17:01 13.05.2020
Уряд вніс COVID-19 до переліку професійних захворювань
11:01 13.05.2020
В Україні підтвердили 16 425 випадків коронавірусу, за добу - 402
10:15 13.05.2020
До України зі Стамбула спецрейсом повертаються понад 100 українців
12:01 07.05.2020
В Україні вже 13 691 випадок COVID-19, з них 340 летальних
10:15 07.05.2020
Три нових випадки: Гусєв розповів про ситуацію із захворюваністю на COVID-19 на Херсонщині
10:01 07.05.2020
"Люди насміхаються над нами": одеський мер оголосив про завершення карантину в місті
16:21 05.05.2020
З початку травня у Одеській області коронавірусом заразилися майже 200 осіб
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:40 22.05.2020
COVID-19: Україна отримала від Азербайджану гуманітарну допомогу
16:45 19.05.2020
Азербайджанский танкер «Лачин» выйдет в первый рейс в иностранных водах
12:45 15.05.2020
ПАРЄ застерегла Баку від тиску на опозицію через коронавірус
18:00 14.05.2020
Пандемия не помеха: В Азербайджане 10 тысяч военных примут участие в масштабных учениях
Всі новини країни
Армения Армения
11:45 27.05.2020
Прем'єр Вірменії оголосив про другу хвилю Covid-19 в країні
15:41 19.05.2020
Армения и Беларусь отказались принимать формулу цен на российский газ
20:45 13.05.2020
Суд лишив під арештом експрезидента Вірменії
14:41 13.05.2020
Вірменія продовжить режим НС на місяць
Всі новини країни
Болгария Болгария
15:45 27.05.2020
Болгарія надала гуманітарну допомогу українським медикам
14:15 27.05.2020
У Болгарії бари, ресторани і кафе запрацюють на повну з 1 червня
13:00 26.05.2020
Болгария возвращает гражданам переплату за российский газ после “подарка” от Газпрома
20:00 22.05.2020
На болгарській верфі побудували судно за українським проєктом / Фото
Всі новини країни
Греция Греция
19:45 27.05.2020
Греція збирається розширити паркан на кордоні з Туреччиною для захисту від мігрантів
13:31 25.05.2020
У Греції відновили поромне сполучення з усіма островами
16:00 22.05.2020
Біля грецького узбережжя вдруге за тиждень стався потужний землетрус
14:30 21.05.2020
Грецький уряд презентував план відновлення грецької економіки.
Всі новини країни
Грузия Грузия
14:48 27.05.2020
Грузія запустить громадський транспорт і відкриє торгові центри
19:00 26.05.2020
Грузия договорилась с Газпромом о снижении цены на газ на 15%
16:00 26.05.2020
Президент Грузии: Коронавирус может толкнуть Россию на новую агрессию за пределами ее границ
12:40 26.05.2020
США запевнили Грузію у підтримці її територіальної цілісності та прагнення до НАТО
Всі новини країни
Молдова Молдова
16:45 27.05.2020
Президент Молдовы пообещал поддержку порту Джурджулешты
18:40 26.05.2020
У прем'єра Молдови хочуть забрати паспорт Румунії за критику Бухареста
13:40 26.05.2020
Молдова сняла запрет на международное автобусное и железнодорожное сообщение
14:45 25.05.2020
Молдова може відновити міжнародне авіасполучення з 1 червня
Всі новини країни
Россия Россия
19:33 27.05.2020
Нові санкції проти Nord Stream 2: Берлін прокоментував заяву посла США
15:30 27.05.2020
Роcія готується до наступу і будує новий військовий полігон під кордоном України
12:48 27.05.2020
Пандемія: кількість хворих COVID-19 в РФ перевищила 370 тисяч осіб, майже 4 тисячі померли
10:30 27.05.2020
Посол США в Німеччині повідомив про плани нових санкцій за "Північний потік - 2"
Всі новини країни
Румыния Румыния
19:15 27.05.2020
Румунія врахувала погіршення відносин між РФ та НАТО у новій стратегії нацбезпеки
17:45 25.05.2020
Румунія планує тестувати населення на антитіла до коронавірусу
20:15 20.05.2020
Президента Румунії оштрафували за критичні заяви щодо угорської автономії
16:30 20.05.2020
Сезонні працівники з Румунії влаштували протест у Німеччині
Всі новини країни
Турция Турция
14:30 27.05.2020
Ердоган заявив, що Туреччина наближається до кінця епідемії
11:30 27.05.2020
США заявили про чергову російську провокацію в небі над Середземним морем
10:50 27.05.2020
Туреччина відновила авіасполучення з 70 країнами, Україна на другому етапі
14:40 26.05.2020
У берегов Турции спасены 40 беженцев, выдворенных из вод Греции
Всі новини країни
Украина Украина
21:01 27.05.2020
«Потрібна реакція правозахисників, реакція суспільства». Дружина політв'язня Абдуллаєва розповіла про умови тримання чоловіка
20:45 27.05.2020
Джемилев: «Меня интересуют лица, задействованные в этом «уголовном деле»
20:30 27.05.2020
Окупанти проведуть у Криму 3 військові паради до Дня Перемоги
20:15 27.05.2020
Самолет ВМС США провел разведку в районе оккупированного Крымского полуострова
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд