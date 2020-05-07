В Україні підтвердили 21 905 випадків коронавірусу, за добу - 321
|10:40 27.05.2020
|Украина
Станом на 26 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 905 випадків COVID-19. За добу - 321 новий випадок.
Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"За минулу добу захворіла 321 особа. Загалом за весь час пандемії захворіли 21 905 особи...", - сказав Степанов.
За його словами, за добу захворіли 14 дітей та 58 медпрацівників, зафіксовано 14 летальних випадків, одужали 420 осіб.
Загалом в Україні одужали 7 995 осіб, 658 - летальних випадків.
Степанов повідомив, що за попередню добу здійснено 9 412 тестувань методом ПЛР.
Набільше випадків зафіксовано у Чернівецькій області - 43, Рівненській - 39 та м. Київ - 29, додав він.
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