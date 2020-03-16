Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що країна зіткнулася з другою хвилею коронавірусу.



«На жаль, ми повинні констатувати, що в країні склалася важка ситуація. Де-факто можемо сказати, що маємо справу з другою хвилею коронавірусу», – сказав він у вівторок ввечері на брифінгу після засідання комендатури, пише видання «Новини-Вірменії», передає Главком.



Прем'єр зазначив, що темою обговорень протягом останніх днів є причини події.



«Уже кілька днів ми обговорюємо те, наскільки введені комендатурою правила відповідають ситуації і наскільки вони універсальні. Результат наших обговорень однозначний: прийняті обмеження відповідають ситуації і за своїм змістом ефективні. На жаль, у нас є проблеми з якістю дотримання обмежень», – пояснив він .



Прем'єр висловив упевненість, що при дотриманні правил епідеміологічна ситуація не тільки покращиться, але й число заражень буде наближатися до нуля. При цьому він додав, що уряд не цурається використовувати адміністративні заходи для того, щоб населення дотримувалось правила.



«Прийняті до цього адміністративні важелі будуть посилені. Сьогодні почалися рейди в різних частинах країни, що стосуються дотримання правил як фізичними, так і юридичними особами. Посилені перевірки будуть приводитися на міжобласних дорогах, аж до встановлення КПП для перевірки носіння масок пасажирами», – сказав Пашинян.



Як відомо, режим надзвичайного стану з метою припинення розповсюдження Covid-19 був оголошений у Вірменії з 16 березня 2020 року на місяць. 13 квітня уряд продовжив режим надзвичайного стану на місяць – до 14 травня включно, а потім – ще на місяць – до 13 червня.



При цьому введені з 24 березня обмеження на вільне пересування і деякі види економічної діяльності були зняті з 4 травня, а з 18 травня відновлено роботу громадського транспорту, спортзалів, дитсадків та об'єктів громадського харчування.



Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вважає, що друга хвиля пандемії коронавірусу можлива у будь-який час.