США заявили про чергову російську провокацію в небі над Середземним морем

11:30 27.05.2020   Средиземноморский регион

Американські військові знову звинуватили російські літаки в тому, що у вівторок вони здійснювали "небезпечний" перехоплення літака спостереження P-8 ВМС США. Американський літак летів у міжнародному повітряному просторі над Середземним морем.

Про це пише CNN, передає РБК-Україна.

Зазначається, що інцидент стався 26 травня.

"Два російських літаки Су-35 небезпечно перехопили патрульний літак P-8A "Посейдон", призначений 6-го флоту США над Середземним морем 26 травня 2020 року", - йдеться в заяві ВМС США.

Перехоплення був визнаний небезпечним і непрофесійним з-за того, що російські пілоти зайняли близьку станцію на кожному крилі P-8A одночасно, обмежуючи здатність P-8A безпечно маневрувати. Це тривали в цілому 64 хвилини.

"Дії російських пілотів Су-35 не відповідали правил міжнародних польотів і ставили під загрозу безпеку польоту обох літаків", - йдеться в повідомленні ВМС США.

Раніше повідомлялося, що 19 квітня російський винищувач Су-35 протягом 100 хвилин двічі перестрівали літаків P-8A Poseidon ВМС США.

Також Пентагон повідомляв про перехоплення російських Су-35 американського P-8A Poseidon над Середземним морем 15 квітня.



Ще на цю тему:

20:00 26.05.2020
Росія перекидає військові винищувачі до Лівії для підтримки "вагнерівців" - ЗС США
13:30 08.05.2020
Бойовики Вагнера є інструментом впливу Кремля - Держдеп
14:00 04.05.2020
Российским военным отказали во въезде в Боснию и Герцеговину
08:20 30.04.2020
Росія проводить військові навчання за участю ядерних бомбардувальників над Балтійським морем
17:15 28.04.2020
Збиття MH17 на Донбасі: ЗМІ назвали командира всієї операції / Фото
17:00 24.04.2020
Суд у Гаазі не розкриватиме імен 12 свідків у справі МН17
13:00 24.04.2020
Лівія звинуватила Росію у використанні хімічної зброї
16:00 22.04.2020
Российские Су-24М атаковали американский эсминец "Дональд Кук" в Балтийском море / Видео
11:00 22.04.2020
Ливия. Турецкая армия завершает разгром зажатых в котле россиян из ЧВК “Вагнера”
14:40 16.04.2020
Российский истребитель устроил провокацию в небе над Средиземным море
14:20 16.04.2020
Наемники из РФ попали в окружение в Ливии: часть группировки уничтожена
19:00 10.04.2020
Разведка стран ЕС внедрила новый формат сотрудничества
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:40 22.05.2020
COVID-19: Україна отримала від Азербайджану гуманітарну допомогу
16:45 19.05.2020
Азербайджанский танкер «Лачин» выйдет в первый рейс в иностранных водах
12:45 15.05.2020
ПАРЄ застерегла Баку від тиску на опозицію через коронавірус
18:00 14.05.2020
Пандемия не помеха: В Азербайджане 10 тысяч военных примут участие в масштабных учениях
Всі новини країни
Армения Армения
11:45 27.05.2020
Прем'єр Вірменії оголосив про другу хвилю Covid-19 в країні
15:41 19.05.2020
Армения и Беларусь отказались принимать формулу цен на российский газ
20:45 13.05.2020
Суд лишив під арештом експрезидента Вірменії
14:41 13.05.2020
Вірменія продовжить режим НС на місяць
Всі новини країни
Болгария Болгария
15:45 27.05.2020
Болгарія надала гуманітарну допомогу українським медикам
14:15 27.05.2020
У Болгарії бари, ресторани і кафе запрацюють на повну з 1 червня
13:00 26.05.2020
Болгария возвращает гражданам переплату за российский газ после “подарка” от Газпрома
20:00 22.05.2020
На болгарській верфі побудували судно за українським проєктом / Фото
Всі новини країни
Греция Греция
19:45 27.05.2020
Греція збирається розширити паркан на кордоні з Туреччиною для захисту від мігрантів
13:31 25.05.2020
У Греції відновили поромне сполучення з усіма островами
16:00 22.05.2020
Біля грецького узбережжя вдруге за тиждень стався потужний землетрус
14:30 21.05.2020
Грецький уряд презентував план відновлення грецької економіки.
Всі новини країни
Грузия Грузия
14:48 27.05.2020
Грузія запустить громадський транспорт і відкриє торгові центри
19:00 26.05.2020
Грузия договорилась с Газпромом о снижении цены на газ на 15%
16:00 26.05.2020
Президент Грузии: Коронавирус может толкнуть Россию на новую агрессию за пределами ее границ
12:40 26.05.2020
США запевнили Грузію у підтримці її територіальної цілісності та прагнення до НАТО
Всі новини країни
Молдова Молдова
16:45 27.05.2020
Президент Молдовы пообещал поддержку порту Джурджулешты
18:40 26.05.2020
У прем'єра Молдови хочуть забрати паспорт Румунії за критику Бухареста
13:40 26.05.2020
Молдова сняла запрет на международное автобусное и железнодорожное сообщение
14:45 25.05.2020
Молдова може відновити міжнародне авіасполучення з 1 червня
Всі новини країни
Россия Россия
19:33 27.05.2020
Нові санкції проти Nord Stream 2: Берлін прокоментував заяву посла США
15:30 27.05.2020
Роcія готується до наступу і будує новий військовий полігон під кордоном України
12:48 27.05.2020
Пандемія: кількість хворих COVID-19 в РФ перевищила 370 тисяч осіб, майже 4 тисячі померли
10:30 27.05.2020
Посол США в Німеччині повідомив про плани нових санкцій за "Північний потік - 2"
Всі новини країни
Румыния Румыния
19:15 27.05.2020
Румунія врахувала погіршення відносин між РФ та НАТО у новій стратегії нацбезпеки
17:45 25.05.2020
Румунія планує тестувати населення на антитіла до коронавірусу
20:15 20.05.2020
Президента Румунії оштрафували за критичні заяви щодо угорської автономії
16:30 20.05.2020
Сезонні працівники з Румунії влаштували протест у Німеччині
Всі новини країни
Турция Турция
14:30 27.05.2020
Ердоган заявив, що Туреччина наближається до кінця епідемії
11:30 27.05.2020
США заявили про чергову російську провокацію в небі над Середземним морем
10:50 27.05.2020
Туреччина відновила авіасполучення з 70 країнами, Україна на другому етапі
14:40 26.05.2020
У берегов Турции спасены 40 беженцев, выдворенных из вод Греции
Всі новини країни
Украина Украина
21:01 27.05.2020
«Потрібна реакція правозахисників, реакція суспільства». Дружина політв'язня Абдуллаєва розповіла про умови тримання чоловіка
20:45 27.05.2020
Джемилев: «Меня интересуют лица, задействованные в этом «уголовном деле»
20:30 27.05.2020
Окупанти проведуть у Криму 3 військові паради до Дня Перемоги
20:15 27.05.2020
Самолет ВМС США провел разведку в районе оккупированного Крымского полуострова
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд