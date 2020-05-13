Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер у своєму подкасті, прем’єра якого відбулася у вівторок, 26 травня, різко висловився про українського посла в Берліні, назвавши його “карликом” (zwerg). Ця реакція ексканцлера ФРН стала відповіддю на критику з боку українського дипломата на тлі питань зняття міжнародних санкцій з Росії під час пандемії.

Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.

Колишній очільник федерального уряду Німеччини створив подкаст Agenda (тобто “Порядок денний”) разом зі своїм колишнім прессекретарем Белом Андою, який є співведучим Шредера в дебютному випуску.

Тема українського посла вспливає у самому кінці, на останніх хвилинах: Шредер, говорячи про боротьбу з коронавірусом, критикує США за відмову підтримувати Всесвітню організацію охорони здоров’я (ВООЗ), хвалить нинішній уряд ФРН за протилежну політику і закликає до розширення міжнародного співробітництва.

“Не варто докучати один одному санкціями. Я намагався вказати, що це справедливо і по відношенню до Росії. Чому тоді чи то посол, чи то колишній міністр закордонних справ, якийсь карлик з України, мене критикує?”, — запитує Шредер. “Посол, так”, — підказує Анда. “Так, так, якийсь карлик з України, якісь критичні ... Це нікого не цікавить, навіть в Німеччині”, — говорить Шредер, при цьому не вимовляючи імені українського посла в ФРН — Андрія Мельника. Далі на цьому місці на записі чутна склейка, і Анда задає завершальне питання.

Приводом для такого випаду Шредера стало інтерв’ю Мельника берлінській газеті Tagesspiegel на початку травня, в якому український дипломат піддав критиці заклики ексканцлера в цьому ж виданні до зняття санкцій з Росії, введених за її дії проти України. Саме це, судячи з запису, викликало гнів Шредера, а не те, що Мельник назвав його “топ-лобістом президента Росії Путіна”, як припустили німецькі ЗМІ. Прізвище російського президента в першому випуску подкасту не звучить жодного разу, так само як і керівні посади Шредера в “Роснефти” і в компанії “Північний потік — 2”, яка займається будівництвом однойменного газопроводу по дну Балтійського моря з Росії до Німеччини. Москва в подкасті побіжно згадується в числі інших міст.

DW пише, що німецькі ЗМІ в цілому позитивно сприйняли новий проект Шредера, лише слово “карлик” про український посла, схоже, деяких оглядачів неприємно здивувало.

“Хтось просто зазначив, що це звучить „недобре“. А ліволіберальна газета Süddeutsche Zeitung з Мюнхена напівжартома написала, що це слово — єдине місце в подкасті, яке дає привід засумніватися в словах ведучого Анди про те, що під час запису бесіди в адвокатській конторі ексканцлера в Ганновері вживають тільки воду і каву”, — пише видання.

Нагадаємо, Шредер з 2017 року є головою наглядової ради російської нафтової компанії “Роснефть”. Тільки за цю діяльність Шредер повинен був отримати компенсацію у розмірі 600 тисяч доларів у 2019 році.

У той же час, за словами українського посла, і канцлер Ангела Меркель, і федеральні міністри Соціал-демократичної партії виступають за збереження санкцій проти РФ.

Як повідомлялося раніше, раніше посол України запропонував парі колишньому канцлеру ФРН Шредеру з приводу подальшої долі анексованого Росією Криму. Півострів ще за життя 76-річного німецького політика “неодмінно повернеться в лоно матері-України”, заявив Мельник.