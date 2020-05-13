Військовий варіант вирішення кримської водної проблеми з боку Росії цілком можливий, але багато буде залежати від дій самої України та її готовності жорстко протистояти агресору .

На цьому акцентує в розмові з QHA media заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

Він також згадує про стратегічні навчання «Кавказ-2020» як певний часовий орієнтир. При цьому відзначає, що зараз натиснути на Україну і чогось добитися від неї локальними агресивними діями Росія не зможе, оскільки вже існує певний баланс сил між двома арміями в цьому регіоні.

Експерт вважає малоймовірним варіант локального силового «відсунення» російською армією адмінмежі Херсонщина/Крим на північ заради забезпечення доступу до інфраструктури Північно-Кримського каналу.

«Якщо у України є армія, то цього не може відбутися. Щоб відсунути щось в Херсонській області, треба не просто Херсонську область завоювати, треба заблокувати Одесу, треба окупувати Маріуполь і весь цей регіон повністю «закрити». Тому що просто так взвод російської морської піхоти не зможе нічого там захопити». Тобто будь-яка нова агресія перетвориться на широкомасштабну, і будь-які сценарії створення того ж «коридору» з РФ до Криму означатимуть широкомасштабну війну. І навіть якщо російське керівництво готове до такого розвитку подій, це не означає, що воно в цьому зацікавлене. Ключову роль зіграє готовність України опиратися.

«Якщо хтось з росіян буде намагатися провести операцію з пробиття суходольного «коридору» на Крим, це буде означати широкомасштабну війну на європейському континенті. Можливо, Путін готовий до такого розвитку подій. Але я думаю, зараз в цьому не зацікавлений ніхто, навіть Путін. Хіба що, якби Путіна знав, що Україна буде відступати і піддаватися, він би мріяв про такий варіант. Але я сподіваюсь, що у нас вже такі Збройні сили, які зможуть завдати (Росії) таких втрат, які будуть неприйнятними для РФ», – підкреслює експерт.

Михайло Самусь також вважає, що пандемія коронавірусу не зможе суттєво відвернути увагу світового співтовариства від подій в Україні. Крім того проведення будь-якої операції, яка може нести велику кількість жертв атакуючій стороні, містить небезпеку для самої Росії:

«Якщо буде широкомасштабний конфлікт із десятками тисяч загиблих, я думаю, що не буде відвернута увага світу. Без морської десантної операції Росія не зможе нічого зробити. А морська десантна операція – це дуже небезпечний захід з точки зору країни, яка його проводить, зокрема, через велику кількість загиблих».