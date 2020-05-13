В оккупированном Крыму туристический сезон может закончиться, едва начавшись

10:15 27.05.2020   Крым

В оккупированном Крыму туристический сезон может закончиться, едва начавшись: представители этой сферы заявляют, что выполнить даже облегченные требования Роспотребнадора нереально.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», если в оккупированном Севастополе "власти" уже заявили, что с 1 июня планируют открыть заведения общепита, а с середины месяца – гостинцы, то в аннексированном Крыму пока никакой конкретики по-прежнему.

Сергей Аксенов и Наталья Пеньковская лишь заявляют, что "если сезон и начнется, то соблюдение всех санитарных требований будет обязательным условием". Однако представители турбизнеса заявляют, что это невозможно.

Мнение экспертов собрала «Новая газета»:

«Первая версия рекомендаций к санаторно-курортному комплексу, которая появилась на сайте Роспотребнадзора, была совершенно невыполнима. Мы от Ассоциации и Общенационального союза индустрии гостеприимства проработали свои рекомендации. Но их использовали лишь отчасти, – говорит председатель Ассоциации малых отелей оккупированного Крыма Наталья Стамбульникова. – Приведу пример уже смягченных мер: для того чтобы открыть кафе на 40-50 квадратных метров, нужно вложить порядка 350 тысяч рублей.

Если выполнить все требования для санаторно-курортного комплекса, то проще не открываться вовсе. Нельзя объединять требования к малым объектам и крупным гостиницам, особенно учитывая специфику Крыма.

Например, у меня в сезон работают две горничные. Теперь нужно держать в штате не меньше семи. Если у вас есть кафе и в смену выходят два официанта, то с условием разноса еды по комнатам (так требует Роспотребнадзор) их нужно не менее шести. Я посчитала: объекту из 20 комнат на 40-50 человек и небольшого кафе для внутреннего пользования на запуск понадобится около миллиона рублей».

Стамбульникова отмечает, что 60% – 70% туристов в оккупированном Крыму селятся в малые объекты размещения – квартиры, гостевые дома или мини-отели. И этот сегмент туррынка уже недополучил почти 2 миллиона туристов.

Стамбульникову поддерживает коллега из аннексированного Севастополя Светлана Русь – владелица VIP-апартаментов в Севастополе, Парковом и Алупке общей вместимостью 15-17 человек:

«Для меня ситуация уже критическая. Много денег потратили на рекламу, меблировку номеров – сбережений не осталось. У меня хорошие бронирования были на апрель, май, июнь. Все пришлось отменить и вернуть задатки. Подготовили ваучер с предложением выбрать другие даты, клиенты не соглашаются.

Требования от 20 мая, которые выставил для нас Роспотребнадзор, просто нереальны, при том что они уже были откорректированы. Почитайте хотя бы одну страницу из пяти. Обработка матрасов парогенератором раз в сутки – это зачем вообще? Ведь семья в апартаментах живет так же, как у себя дома в самоизоляции.

Персонал необходимо тестировать, а за чьи деньги, где?

У нас анализ на коронавирус делают только в Симферополе, насколько я знаю. Персонал раз в неделю будет туда-сюда ездить? Тогда придется не работать, а только тесты сдавать. Так они еще и по дороге сколько всего нахватают.

Если соблюдать все выдвинутые требования, гостиничный номер в сутки обойдется дополнительно в 349 рублей. А куда повышать цены, если люди и так сидели без работы и без зарплаты? Кто поедет отдыхать? Гостиничный бизнес в малых отелях может просто закончиться. Сказали бы нам просто и ясно: закройте все малые гостиницы».

«Моему пансионату 25 лет. После потрясения 91-го года, когда меня в 20 минут выставили за ворота завода, сказав «больше вы не нужны», мы начали потихонечку свое дело. Создавали всей семьей, у меня дети с семи, с девяти лет здесь работали. И вот сейчас взять и обнулить нас – это значит просто вычеркнуть 25 лет из жизни, – говорит председатель Совета «Союза гостеприимства» Ирина Корда. – Конечно, мы обсуждали рекомендации Роспотребнадзора к санаторно-курортному комплексу. Например, в установке рециркулятора не видим смысла. Его стоит применять там, где есть поток людей. А в наших условиях эффекта не будет. По поводу масок: в маленьких загородных отелях, которые находятся в горнолесной, прибрежной зоне, территории, как правило, закрытые. Вход в наш пансионат – через кодовый замок, везде видеонаблюдение, посторонних нет.

Мы готовы установить график и следить, чтобы все поверхности постоянно обрабатывались. Но по дезинфекции обязательно нужны актуальные рекомендации.

У нас на сайте опубликовано, что предоставляем проживание с завтраком. Я не могу лишить своих гостей этой услуги. Мы уже продумали и готовы организовать завтраки в ланч-боксах. А вот от обедов и ужинов при таких жестких требованиях придется отказываться. Но я не представляю, как в этом случае люди организуют себе питание. Пансионат находится в дачном районе на берегу моря. Кроме нашего здания, других на расстоянии километра нет. Поэтому предложить альтернативу по питанию сложно.

Я даже не представляю, что с нами будет. Просто жизнь разрушится».

У рестораторов ситуация не лучше:

«Работаем сейчас на доставку, но в убыток себе. Уже заканчивается второй месяц, и мы недотягиваем до окупаемости. Один ресторан сейчас закрыт, смысла нет делать доставку из двух, – рассказывает глава Союза рестораторов Севастополя, хозяин двух семейных ресторанов Денис Штукатуров. – Мы открыты круглый год. Таких ресторанов в городе большинство.

Основной костяк у нас работает постоянно, постарались максимально сохранить команду. Особо ценную часть сотрудников удалось занять благодаря марафону «Крым на тарелке». Когда нас закрыли, мы с рестораторами придумали новый его формат – гастрономические сеты с тематикой. Бизнес доставки – он совершенно другой, и переформатироваться пришлось на ходу. В апреле сделали «Ресторан на диване», в мае – «Пикник на диване», 19 ресторанов участвовали. Стартанули мы здорово, а сейчас спад. Люди сидят без работы, денег нет».

Не могут выполнить выдвинутые Роспотребнадзором требования и арендаторы пляжей. По мнению владельца комплекса гостевых домов в Новофедоровке (Сакский район) Дмитрия Кондратюка, они нереальны и невыполнимы:

«Читаем: «сотрудники пляжа должны обеспечить ограниченный доступ отдыхающих». Как они это представляют? У меня 900 метров, пляж муниципальный, он не огражден. Да я по Конституции не имею права не пустить человека к водоему. Мои коллеги, почитав эти требования, уже сказали: мы в этом году открываться не будем, зачем? Все требования не выполнить – это стопроцентно. Не только не заработаешь, но еще и заплатишь штраф, а потом закроют на 90 дней.

Далее: «проветривание должно проводиться не реже одного раза в два часа» Это же нонсенс! Я с семьей поселился в обеззараженный номер, а ко мне каждые два часа круглые сутки будет ходить горничная, которая убирается у всех! Это, наоборот, увеличивает риск заражения.

Я бы лично вызывал ее только по мере необходимости. Как я это вижу: горничная пришла, поменяла постель, пока делает уборку, провела обеззараживание воздуха ультрафиолетовой лампой, ее можно включить еще и после горничной на полчаса. И я уже буду уверен, что здесь никакой инфекции нет. А проветрить могу и сам.

Требования по питанию: очень сложно понять, что они подразумевают. Например, если у тебя шведский стол, необходимо, читаю, «обеспечить расстановку блюд с соблюдением принципа социального дистанцирования». Аналогичные требования к организации линии раздачи. В ней, все знают, есть блоки выдачи первого, второго, напитков – в каждом по несколько блюд. Вопрос: 1,5 метра должно быть между блюдами одного блока или между блоками? А главное, какая цель преследуется, если человек и так будет соблюдать дистанцию, а администратор может это контролировать? Если же я начну расставлять блюда через полтора метра, то моя шведская линия из шести метров превратится в 16. Человек с подносом будет бегать по всему залу».
 



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