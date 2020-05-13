Оккупированный Севастополь начинает "туристический сезон"
|10:01 27.05.2020
|Крым
Оккупированный Севастополь начинает постепенное вхождение в туристический сезон.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 1 июня в городе планируют открыть заведения общепита, а с 15 июня начнут открываться отели и гостиницы.
Обязательным условием для въезда в аннексированный Севастополь и, соответственно, на оккупированный полуостров будет тестирование на коронавирус.
Развожаев считает, что эта процедура может замнеить 14-дневное пребывание в обсерваторе.
При этом большая часть инфицированных выявляется только после повторного теста, который делается через 10 дней после первого, а зачастую коронавирус выявляют только во время третьего анализа, либо вообще с помощью компьютерной томографии.
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