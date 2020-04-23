Посол США в Німеччині повідомив про плани нових санкцій за "Північний потік - 2"

10:30 27.05.2020   Россия

США готові ввести нові санкції за газопровід "Північний потік - 2".

Про це посол Сполучених Штатів в Німеччині Річард Гренелл розповів в інтерв'ю німецькому виданню Handelsblatt, опублікованому у вівторок, 26 травня, передає УНН із посиланням на DW. 

За його словами, законопроект "може бути прийнятий швидко, незважаючи на виборчу кампанію" в США. Подальші штрафні заходи "знаходять схвалення серед усіх партій", підкреслив дипломат, який декількома днями раніше зустрівся з сенаторами і конгресменами в США.

Посол не уточнив, в чому полягають можливі санкції. За версією Handelsblatt, мова може йти про заходи на адресу фірм, які обслуговують газопровід, або компаній, які братимуть надходить з Росії газ.

Крім того, Гренелл закликав федеральний уряд Німеччини переосмислити свою політику щодо Росії. ФРН слід "припинити годувати звіра", в той час як НАТО не отримує достатню фінансову підтримку від німецької сторони, зазначив посол.

У свою чергу, офіційний Берлін висловив заклопотаність твердженнями американської сторони. "Час, коли пандемія чинить величезний тиск на країни в усьому світі, не підходить для того, щоб розкручувати спіраль ескалації і погрожувати подальшими екстратериторіальним, тобто такими, що суперечать міжнародному праву, санкціям", - заявила представниця міністра економіки та енергетики ФРН Петер Альтмаєр.

Газопровід повинен бути прокладений по дну Балтійського моря паралельно з уже існуючим "Північним потоком". Країни, через територіальні води яких проходить "Північний потік - 2" (Фінляндія, Швеція, Німеччина, Данія), дозволили прокладку труб. США і ряд європейських держав виступають проти спорудження газопроводу. На їхню думку, він підсилить залежність Європи від поставок російського газу.

Роботи по будівництву "Північного потоку - 2" в даний час припинені через санкції США щодо європейських підрядників, що вступили в силу в грудні 2019 року і передбачають заборону на в'їзд до Сполучених Штатів для представників цих компаній, а також заморожування будь-яких активів на території країни.

Після цього глава Міненерго Росії Олександр Новак запевнив, що газопровід буде завершено до кінця 2020 року і вказав, що для закінчення будівництва можна задіяти судно "Академік Черський". На початку травня судно, що належить дочірній компанії "Газпрому", встало на якір в акваторії німецького порту Мукран.



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