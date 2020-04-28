Прихильника "Свідків Єгови" у Криму остаточно засудили на шість років

09:30 27.05.2020   Крым

"Апеляційний суд" в окупованому Криму залишив чинним вирок у вигляді позбавлення волі на шість років прихильника релігійної організації «Свідки Єгови» Сергія Філатова з Джанкоя.

Про це інформує у Facebook Кримська правозахисна група.

"Вирок щодо джанкойського прихильника "Свідків Єгови" Сергія Філатова залишений без зміни. Відповідне рішення за підсумками розгляду апеляційної скарги ухвалене суддею "Верховного суду" Криму Едуардом Білоусовим", - ідеться в повідомленні.

Як зазначають правозахисники, під час засідання людей не пустили до "суду" у зв'язку з обмежувальними "заходами щодо недопущення поширення коронавірусної інфекції". Сам підсудний брав участь в розгляді апеляційної скарги за допомогою відеозв'язку.

Як повідомлялося, 5 березня 2020 року Джанкойський районний суд визнав представника "Свідків Єгови" Сергія Філатова винним в організації діяльності екстремістської організації (ч. 1 ст. 282.2 КК РФ) і призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 6 років з позбавленням права займатися просвітницькою діяльністю, діяльністю, пов'язаною з виступом і публікаціями в ЗМІ терміном на 5 років з відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму.

Релігійна організація "Свідки Єгови" була визнана екстремістською Верховним судом РФ у 2017 році.



Ще на цю тему:

08:00 22.05.2020
В Севастополе у владельцев заберут садовые участки в зоне оползня
08:15 18.05.2020
У МЗС України закликали світ відреагувати на масові і системні репресії РФ на окупованих територіях
12:20 14.05.2020
Українські журналістки подали скарги до ЄСПЛ на рішення ФСБ заборонити їм в’їзд у Крим
12:00 14.05.2020
На «Чонгаре» возобновил работу центр админуслуг для крымчан
09:20 28.04.2020
Представник України розповів в ООН про порушення прав молоді у Криму та на Донбасі
20:15 14.04.2020
Денісова закликає міжнародні організації захистити права українських в'язнів Кремля
17:00 06.04.2020
У кримських клієнтів ПриватБанку з'явився шанс на повернення власних коштів
19:00 02.04.2020
Новий російський законопроект несе загрозу свободі вираження думки в окупованому Криму - правозахисники
12:00 27.03.2020
В Крыму отменены все плановые операции и приемы в поликлиниках
12:40 13.03.2020
Україна засудила в ОБСЄ "вироки" "Свідкам Єгови" та інші переслідування в Криму
14:40 05.03.2020
Комітет Конгресу США підтримав законопроект, що засуджує утиски РФ вірян у Криму і на Донбасі
12:01 04.03.2020
Незаконно утримуваний у російському СІЗО кримчанин Мустафаєв скаржиться на вимушене голодування
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:40 22.05.2020
COVID-19: Україна отримала від Азербайджану гуманітарну допомогу
16:45 19.05.2020
Азербайджанский танкер «Лачин» выйдет в первый рейс в иностранных водах
12:45 15.05.2020
ПАРЄ застерегла Баку від тиску на опозицію через коронавірус
18:00 14.05.2020
Пандемия не помеха: В Азербайджане 10 тысяч военных примут участие в масштабных учениях
Всі новини країни
Армения Армения
11:45 27.05.2020
Прем'єр Вірменії оголосив про другу хвилю Covid-19 в країні
15:41 19.05.2020
Армения и Беларусь отказались принимать формулу цен на российский газ
20:45 13.05.2020
Суд лишив під арештом експрезидента Вірменії
14:41 13.05.2020
Вірменія продовжить режим НС на місяць
Всі новини країни
Болгария Болгария
15:45 27.05.2020
Болгарія надала гуманітарну допомогу українським медикам
14:15 27.05.2020
У Болгарії бари, ресторани і кафе запрацюють на повну з 1 червня
13:00 26.05.2020
Болгария возвращает гражданам переплату за российский газ после “подарка” от Газпрома
20:00 22.05.2020
На болгарській верфі побудували судно за українським проєктом / Фото
Всі новини країни
Греция Греция
19:45 27.05.2020
Греція збирається розширити паркан на кордоні з Туреччиною для захисту від мігрантів
13:31 25.05.2020
У Греції відновили поромне сполучення з усіма островами
16:00 22.05.2020
Біля грецького узбережжя вдруге за тиждень стався потужний землетрус
14:30 21.05.2020
Грецький уряд презентував план відновлення грецької економіки.
Всі новини країни
Грузия Грузия
14:48 27.05.2020
Грузія запустить громадський транспорт і відкриє торгові центри
19:00 26.05.2020
Грузия договорилась с Газпромом о снижении цены на газ на 15%
16:00 26.05.2020
Президент Грузии: Коронавирус может толкнуть Россию на новую агрессию за пределами ее границ
12:40 26.05.2020
США запевнили Грузію у підтримці її територіальної цілісності та прагнення до НАТО
Всі новини країни
Молдова Молдова
16:45 27.05.2020
Президент Молдовы пообещал поддержку порту Джурджулешты
18:40 26.05.2020
У прем'єра Молдови хочуть забрати паспорт Румунії за критику Бухареста
13:40 26.05.2020
Молдова сняла запрет на международное автобусное и железнодорожное сообщение
14:45 25.05.2020
Молдова може відновити міжнародне авіасполучення з 1 червня
Всі новини країни
Россия Россия
19:33 27.05.2020
Нові санкції проти Nord Stream 2: Берлін прокоментував заяву посла США
15:30 27.05.2020
Роcія готується до наступу і будує новий військовий полігон під кордоном України
12:48 27.05.2020
Пандемія: кількість хворих COVID-19 в РФ перевищила 370 тисяч осіб, майже 4 тисячі померли
10:30 27.05.2020
Посол США в Німеччині повідомив про плани нових санкцій за "Північний потік - 2"
Всі новини країни
Румыния Румыния
19:15 27.05.2020
Румунія врахувала погіршення відносин між РФ та НАТО у новій стратегії нацбезпеки
17:45 25.05.2020
Румунія планує тестувати населення на антитіла до коронавірусу
20:15 20.05.2020
Президента Румунії оштрафували за критичні заяви щодо угорської автономії
16:30 20.05.2020
Сезонні працівники з Румунії влаштували протест у Німеччині
Всі новини країни
Турция Турция
14:30 27.05.2020
Ердоган заявив, що Туреччина наближається до кінця епідемії
11:30 27.05.2020
США заявили про чергову російську провокацію в небі над Середземним морем
10:50 27.05.2020
Туреччина відновила авіасполучення з 70 країнами, Україна на другому етапі
14:40 26.05.2020
У берегов Турции спасены 40 беженцев, выдворенных из вод Греции
Всі новини країни
Украина Украина
21:01 27.05.2020
«Потрібна реакція правозахисників, реакція суспільства». Дружина політв'язня Абдуллаєва розповіла про умови тримання чоловіка
20:45 27.05.2020
Джемилев: «Меня интересуют лица, задействованные в этом «уголовном деле»
20:30 27.05.2020
Окупанти проведуть у Криму 3 військові паради до Дня Перемоги
20:15 27.05.2020
Самолет ВМС США провел разведку в районе оккупированного Крымского полуострова
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд