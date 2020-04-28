"Апеляційний суд" в окупованому Криму залишив чинним вирок у вигляді позбавлення волі на шість років прихильника релігійної організації «Свідки Єгови» Сергія Філатова з Джанкоя.

Про це інформує у Facebook Кримська правозахисна група.

"Вирок щодо джанкойського прихильника "Свідків Єгови" Сергія Філатова залишений без зміни. Відповідне рішення за підсумками розгляду апеляційної скарги ухвалене суддею "Верховного суду" Криму Едуардом Білоусовим", - ідеться в повідомленні.

Як зазначають правозахисники, під час засідання людей не пустили до "суду" у зв'язку з обмежувальними "заходами щодо недопущення поширення коронавірусної інфекції". Сам підсудний брав участь в розгляді апеляційної скарги за допомогою відеозв'язку.

Як повідомлялося, 5 березня 2020 року Джанкойський районний суд визнав представника "Свідків Єгови" Сергія Філатова винним в організації діяльності екстремістської організації (ч. 1 ст. 282.2 КК РФ) і призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 6 років з позбавленням права займатися просвітницькою діяльністю, діяльністю, пов'язаною з виступом і публікаціями в ЗМІ терміном на 5 років з відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму.

Релігійна організація "Свідки Єгови" була визнана екстремістською Верховним судом РФ у 2017 році.