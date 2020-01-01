Попри велике число випадків зараження новим коронавірусом у Росії президент країни Володимир Путін наказав розпочати підготовку до військового параду з нагоди Дня перемоги, який перенесли з 9 травня через пандемію COVID-19.

Як заявив російський президент у вівторок, 26 травня, під час робочої зустрічі з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу в режимі відеоконференції, парад має відбутися 24 червня.

"Наказую розпочати підготовку до військового параду на честь 75-річчя перемоги у Великій вітчизняній війні в столиці Росії Москві та інших містах. Ми зробимо це 24 червня - в день, коли 1945 року відбувся легендарний історичний парад переможців", - сказав Путін під час зустрічі з урядовцем, цитує інформагенція "Інтерфакс", передає Deutsche Welle.

Путін з посиланням на спеціалістів запевнив у розмові з Шойгу, що пік пандемії в країні вже пройдено. Утім, він наказав забезпечити "найсуворіші вимоги щодо безпеки під час підготовки та проведення параду". "Ризики для всіх його учасників мають бути зведені до мінімуму, а краще виключені ", - наголосив Путін.

Як повідомлялося, 16 квітня російський президент розпорядився перенести військовий парад на Красній площі та відкласти інші масові заходи в країні з нагоди Дня перемоги 9 травня. Тоді ж Путін запевнив, що військовий парад до Дня перемоги, а також марш "Безсмертного полку" все ж обов'язково відбудуться ще цього року.

За даними Університету Джонса Хопкінса, Росія після США та Бразилії посідає третє місце у світі за кількістю зафіксованих випадків зараження коронавірусом, яких нарахували вже понад 362 тисячі.

Попри поширення коронавірусної інфекції військовий парад до Дня перемоги 9 травня провели у Мінську.