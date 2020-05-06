На 2020 рік заплановано засідання комісії Україна-НАТО на рівні глав Міноборони і МЗС
|09:15 27.05.2020
|Украина
На 2020 рік заплановані два засідання комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони та засідання комісії Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ.
Це передбачено орієнтовним планом заходів у рамках комісії Україна-НАТО на 2020 рік, який є доповненням до затвердженої 26 травня президентом України Володимиром Зеленським Річній національної програми під егідою Комісії Україна-НАТО на 2020 рік, передає Інтерфакс-Україна.
Так, у червні попередньо заплановано засідання Спільної робочої групи Україна-НАТО з питань оборонно-технічного співробітництва в Києві; засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.
На вересень плануються засідання Комісії Україна-НАТО на рівні політичного комітету НАТО з питань енергетичної безпеки; засідання Комісії Україна-НАТО на рівні послів, присвячене розгляду стійкості і протидії гібридним загрозам.
У жовтні очікується засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі; засідання Спільної робочої групи Україна-НАТО з питань воєнної реформи високого рівня в Києві, включно з проведенням Огляду Комплексного пакету допомоги НАТО Україні.
На листопад заплановано засідання Військового комітету НАТО з Україною на рівні військових представників, присвячене розгляду питань посилення можливостей Сил спеціальних операцій Збройних сил України та операційних можливостей Військово-морських сил України; засідання Спільної робочої групи Україна-НАТО з питань воєнної реформи високого рівня в Брюсселі.
У грудні очікується засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ; засідання Комісії Україна-НАТО на рівні послів для оцінки стану виконання Річної національної програми під егідою Комісії Україна-НАТО на 2020 рік і підготовки проекту Річної національної програми на 2021 рік.
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