Туреччина відновила авіасполучення з 70 країнами, Україна на другому етапі
|10:50 27.05.2020
|Турция
Туреччина підготувала план відкриття авіакордонів з 70 країнами світу. Так, буде відновлено авіасполучення з 10 червня.
Про це повідомляє TurizmGuncel, передає РБК-Україна.
Згідно з планом, в якому всього дев'ять етапів, з 1 липня Туреччина відкриє кордони для Китаю, Молдови, Узбекистану, Канади і Швеції, а також України.
Відновлювати пасажирське авіасполучення з іншими країнами Туреччина почне з 10 червня, запустивши рейси для Бахрейну, Болгарії, Катару та Греції.
В останню чергу Туреччина відновить авіасполучення зі Сполученими Штатами - з 1 вересня.
Нагадаємо, раніше авіакомпанія Turkish Airlines заявила про плани відновити міжнародні перельоти.
Крім того, авіасполучення між Україною і Грузією може бути відновлено з 1 червня.
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