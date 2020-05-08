Ущерб владельца из-за запрета на выход из акватории порта Херсон российского танкера "Механик Погодин" оценивается более чем в 3 млн долларов.

Об этом сообщили ТАСС во вторник в компании "Волжское пароходство", которой принадлежит судно.

"На данный момент ущерб судовладельца составляет более $3 млн, включая упущенную выгоду от простоя судна", - сказали в компании.

Как отметили в компании, команда судна чувствует себя хорошо, экипаж в полном объеме обеспечен продуктами питания, медикаментами и питьевой водой.

При этом в пароходстве пояснили, что в связи с ситуацией с коронавирусом сохраняется сложная ситуация со сменой экипажа, однако этот вопрос прорабатывается. "В связи с неблагоприятным эпидемиологическим фоном на Украине, как и во многих других странах, введены определенные ограничения на передвижение", - говорится в сообщении. Там отметили, что сменить экипаж будет возможно после получения разрешения от погранслужбы Украины на передвижение наземным транспортом. Судовладелец прорабатывает данный вопрос, добавили в компании.

Как уточнили в компании, в том случае, если разрешение будет получено, смена экипажа пройдет с соблюдением всех необходимых мер. "В случае получения разрешения смена экипажа будет организована с соблюдением всех профилактических мер. В обратном случае, в соответствии с разъяснениями Минтранса, опубликованными 24 марта на официальном сайте ведомства, продолжительность работы экипажа на судне при условии согласия членов экипажа может быть продлена на срок до трех месяцев", - заключили в "Волжском пароходстве".

Компания "Волжское пароходство" подала два ходатайства в суд Украины о назначении даты рассмотрения жалобы на отказ разрешить выход судна из порта Херсон, они не рассмотрены из-за высокой загрузки суда и ограничений в его работе из-за коронавируса, пишет издание.

"Кассационная жалоба на постановление Пятого апелляционного административного суда Украины от 12.03.2019 и решение Херсонского окружного административного суда от 03.12.2018 не рассмотрены, дата рассмотрения - не назначена, хотя судовладельцем за истекший срок было подано два ходатайства о назначении. По нашим данным, это связано с высокой загрузкой суда, а также с ограничениями в его работе, вызванными COVID-19", - говорится в сообщении.

Ранее компания подала кассационную жалобу на решение украинских судов об отказе дать разрешение на выход судна из порта. Также судовладелец ранее обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой содействовать в освобождении судна. Как уточнили в компании, "ответ на обращение к президенту Украины судовладелец не получал".

"Судовладелец предпринимает все возможные меры для устранения препятствий выхода судна с территории Украины. Это станет возможным только после получения соответствующего разрешения со стороны капитана порта, в выдаче которого было отказано в связи с запретом пограничной службы Украины. Мы надеемся на разумное разрешение ситуации", - добавили в компании.

"Механик Погодин" с 12 членами экипажа на борту был заблокирован украинской стороной в порту Херсона 10 августа 2018 года. Киев утверждает, что танкер принадлежит российской компании, против которой введены санкции. Между тем оператор судна, который не входит в санкционные списки Украины, сообщал ранее, что закрыл обязательства перед компанией и единолично владеет танкером. В связи с этим, считает оператор, оснований для удержания судна нет.