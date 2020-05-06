По информации пресс-службы Министрства обороны России на территории Южного военного округа 23 - 25 мая прошли следующие мероприятия:



1. Военнослужащие общевойсковой армии ЮВО на Ставрополье завершили перевод свыше 3 тыс. единиц вооружения и военной техники (ВВТ) на режим летний эксплуатации.

К новому учебному периоду, который начнется с 1 июня, была подготовлена вся военная техника и вооружение объединения, в том числе танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82АМ, самоходные гаубицы «Мста-С», реактивные системы залпового огня «Град», зенитные установки ЗУ-23-2 и другая гусеничная и колесная техника.

В процессе работ использовались новейшие мобильные мастерские МТО-АТ, МТО-БТ, оснащенные более 20 видами специального оборудования для ремонта автомобильной и гусеничной техники.

Возможности мобильных мастерских позволяют провести практически все виды работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту армейской техники различного назначения, бронетанкового вооружения, как в оборудованных боксах, так и в полевых условиях.

Мастерские включают в себя свыше 20 видов специального оборудования, которое позволяет проводить более 15 различных видов работ по техническому обслуживанию и ремонту ВВТ, в том числе слесарные, токарные, сварочные и кузнечные работы.

Всего к переводу вооружения и военной техники соединения ЮВО было привлечено более 3,5 тыс. военнослужащих.

2. С подразделениями противовоздушной обороны (ПВО) мотострелкового соединения ЮВО прошла комплексная тренировка в Волгоградской области по отражению нападения одиночных и групповых воздушных целей условного противника.

Расчеты ПВО выполнили электронные пуски ракет по целям, имитирующим как одиночные, так и групповые воздушные средства условного противника на различных высотах и с различными скоростными характеристиками, а также занятие и маскировку позиций, организацию системы связи и управления в условиях пересеченной местности.

Управление средствами ПВО осуществлялось из объединенного командного пункта с использованием современного комплекта автоматизированной системы управления «Барнаул-Т». При этом модули планирования, разведки и управления огнем использовались как мультимедийный тренажер, а управление ударами средств ПВО велось по виртуальным целям.

В тренировке приняло участие более 100 военнослужащих ЮВО и было задействовано около 20 единиц боевой техники, в том числе боевые расчеты зенитной ракетной системы «Тор-М2», зенитных пушечно-ракетных комплексов «Тунгуска-М», ЗРК «Стрела-10» и переносных зенитных ракетных комплексов «Верба».

3. Экипажи Су-24М авиаполка ЮВО, дислоцированного в Волгоградской области, провели отработку дозаправки в воздушном пространстве Волгоградской области.

Процесс заправки проводился на расстоянии менее 20 м от воздушного танкера. Все элементы осуществлялись на высотах от 4,5 тыс. м до 6 тыс. м, со скоростью воздушных судов около 600 км/ч.

Сложный элемент практической подготовки летный состав авиаполка отработал в условиях густой облачности.

Дозаправка авиационной техники в воздухе с самолета топливозаправщика Ил-78 – сложнейший элемент летной подготовки, который необходимо систематически выполнять для тренировки пилотов. Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М выполнили летные задания по пилотированию самолетов на заданных курсах с постоянной высотой и скоростью.

Всего к работе в воздухе было привлечено около 10 летных экипажей. Дозаправку провели днем и ночью, одиночно и в составе пары.

4. В Ставропольском крае военнослужащие соединения спецназа ЮВО выполнили десантирование с предельной высоты и уничтожили условных диверсантов.

По плану учений, разведывательные подразделения при помощи БпЛА «Орлан» вскрыли диверсионную группу условного противника, которая пыталась заминировать стратегически важный полевой аэродром.

Группы спецназа совершили десантирование из вертолетов Ми-8АМТШ с высоты 4 тыс. м, предельной для парашютной подготовки. Военнослужащие использовали парашюты «Арбалет-2», хорошая маневренность которых позволяет приземлиться на ограниченную площадь даже в сложных метеоусловиях. После приземления группа совершила 10-километровый марш-бросок и уничтожила условных диверсантов.

В учении приняли участие около 200 военнослужащих ЮВО, было задействовано свыше 20 единиц военной и специальной техники, в том числе 4 вертолета.

5. В рамках планового переоснащения войск ЮВО в соединение специального назначения на Кубани поступила партия новых бронеавтомобилей «Тайфун» в количестве 5 единиц.

Новые бронеавтомобили выпускаются на базе шасси КамАЗ-63968 и Урал-63095, имеют гидропневматическую, независимую подвеску, коробку-автомат, двигатели мощностью 450 лошадиных сил.

В автомобиле установлена бортовая информационно-управляющая система (БИУС) ГАЛС-Д1М для наблюдения и регулирования работы двигателя, вычисления крена машины, наклона дороги, скорости движения, местоположения и др.

Главной находкой разработчиков стали каркасно-панельные кабины, на которые с помощью болтов крепятся бронепанели. В этих машинах впервые стали применяться интегрированная керамическая броня, противоминная защита, включающая в себя особые кресла для экипажа и десанта (их конструкция надежно фиксирует человека и поглощает энергию взрыва), специальное остекление, которое может выдержать даже прямое попадание бронебойно-зажигательной пули из танкового пулемета крупного калибра с расстояния 200 м.

С начала года в войска ЮВО поставлено более 300 единиц новых и модернизированных образцов вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), что позволит довести долю современных образцов в 2020 году до 70%, а по некоторым образцам до 100%.

6. Артиллеристы мотострелкового соединения ЮВО, дислоцированного в Волгоградской области, за время проведения тактических учений на полигоне Прудбой в зимнем периоде обучения израсходовали около 60 т артиллерийских снарядов.

В ходе учения артиллеристы выполнили около 500 огневых задач по одиночным и групповым целям на дальности от 3 до 15 км, после каждого выполнения стрельбы и поражения целей совершили скрытые перемещения артиллерийских батарей на запасные огневые позиции.

В зимнем периоде было израсходовано более 1,3 тыс. снарядов от 120 до 152-мм калибра, около 400 различных мин и гранат, а также порядка 10 тыс. боеприпасов для стрелкового оружия разного калибра.

Учебно-боевые упражнения по артиллерийской разведке отрабатывались с использованием подвижного разведывательного пункта (ПРП-4), станции наземной артиллерийской разведки (СНАР), лазерного прибора разведки (ЛПР) и других технических средств.

В учениях было задействовано около 100 единиц боевой техники, в том числе 152-мм самоходные артиллерийские орудия «МСТА-С», 120-мм орудия «ХОСТА», реактивные системы залпового огня «ТОРНАДО-Г» и др.

6. В общевойсковой армии ЮВО в Ставропольском крае проведено тактико-специальное учение сводных групп по борьбе с беспилотной авиацией.

В качестве боевых дронов условного противника применялись беспилотные летательные аппараты (БЛА) «Орлан-10». Средства противовоздушной обороны выявили все попытки приближения воздушных объектов.

Кроме того, для определения малоразмерных целей и борьбы с ними были использованы воздушные гелиевые шары, запускаемые на различном удалении. В поражении воздушных целей приняли участие снайперские пары и расчеты зенитных самоходных установок «Шилка».

Тактические сводные группы по борьбе с БЛА в объединении неоднократно применялись на крупных тактических учениях и показали свою высокую эффективность.

7. Почти 130 единиц современной техники поступило в войска ЮВО в мае текущего года.

В рамках перевооружения войск ЮВО продолжаются поставки в соединения и воинские части современных образцов автомобильной техники и артиллерийских комплексов.

В общевойсковые объединения, части береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии, соединения спецназа ЮВО в текущем месяце с заводов-изготовителей страны поступило почти 130 единиц современной автомобильной техники, ракетно-артиллерийского вооружения, техники связи, радиоэлектронной борьбы и др. специальной техники.

В частности на вооружение поступили бронированные и небронированные автомобили, возимые гаубицы, пожарные цистерны, полевые самоходные бани, а также медицинские модули.

С начала года в войска ЮВО поставлено более 300 единиц новых и модернизированных образцов вооружения, военной и специальной техники, что позволит довести долю современных образцов в 2020 году до 70%, а по некоторым образцам до 100%.

Всего с 2010 года в войска ЮВО поступило около 11 тыс. единиц новейших и модернизированных образцов вооружения и военной техники, оснащенной эффективными средствами связи и автоматизированными системами управления.

8. Военнослужащие противотанковых подразделений Каспийской флотилии в Дагестане усовершенствовали учебно-материальную базу и подготовили объекты полигона Аданак к новому периоду обучения.

Морские пехотинцы выполнили комплексный ремонт технического оборудования электрических подъёмников мишенной обстановки. В ходе проводимых работ особое внимание уделялось состоянию и технической оснащенности войскового стрельбища, учебных мест и классов, подготовке мишеней, окопов, командно-наблюдательных пунктов и т.д.

Всего подготовлено более 500 мишеней нового образца в виде фигуры танка и порядка 300 ростовых мишеней, обозначающих скопление пехоты условного противника.

Мишенная обстановка выставлена на полигоне на расстоянии от 700 до 5 тыс. м, что обеспечивает выполнение стрельбу штатными боеприпасами, согласно подготовки подразделений морской пехоты.

9. Личный состав мобильного многопрофильного госпиталя на 100 коек одного из соединений Западного военного округа (ЗВО), совершающий марш из подмосковного Алабино в Республику Дагестан, преодолел расстояние в 600 километров.

Планируется, что по завершению марша полевой многопрофильный госпиталь на 100 коек будет развернут в районе населенного пункта Ботлих (Республика Дагестан).

«Сейчас мы прибыли в комплексный район материально-технического обеспечения в Воронежской области, где будет произведена дозаправка техники, организован прием горячей пищи личным составом. Затем мы продолжим марш по установленному маршруту в Республику Дагестан», - сообщил заместитель командующего танкового объединения по МТО полковник Олег Бузаев.

«Выехав из подмосковного Алабино, мы преодолели 600 километров, осталось 1500, состояние личного состава удовлетворительное, поставленную нам задачу выполним точно и в срок», - подитожил заместитель командующего танкового объединения ЗВО.

Ранее сообщалось, что мобильный многопрофильный госпиталь на 100 коек одного из соединений ЗВО совершает марш своим ходом на штатной технике протяженностью свыше 1800 километров из подмосковного Алабино в Республику Дагестан.

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу военные медики и специалисты подразделений РХБ защиты Минобороны России перебрасываются в Республику Дагестан для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.