Севастополь начал принимать на лечение заболевших COVID-19 военнослужащих
|20:40 26.05.2020
|Севастополь
Так называемый «министр здравоохранения» Крыма Игорь Чемоданов подтвердил информацию о направлении больных коронавирусом военнослужащих-оккупантов в Севастополь.
«Один заболевший направлен на лечение в город Севастополь, это военнослужащий», — сообщил во время брифинга Чемоданов, пишет flot2017.
Оккупанты построили в районе бухты Омега в Севастополе инфекционный военный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом. Стройка этого военного объекта в Севастополе стала очагом коронавирусной инфекции.
Ранее сообщалось о подготовке госпитального судна «Енисей» к приему больных.
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