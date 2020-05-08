Так называемый «министр здравоохранения» Крыма Игорь Чемоданов подтвердил информацию о направлении больных коронавирусом военнослужащих-оккупантов в Севастополь.

«Один заболевший направлен на лечение в город Севастополь, это военнослужащий», — сообщил во время брифинга Чемоданов, пишет flot2017.

Оккупанты построили в районе бухты Омега в Севастополе инфекционный военный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом. Стройка этого военного объекта в Севастополе стала очагом коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось о подготовке госпитального судна «Енисей» к приему больных.