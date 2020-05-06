Военно-морские силы Украины испытали новую «Гюрзу» в море возле Одессы / Фото
|20:20 26.05.2020
|Одесса
Несколько бронекатеров проекта 58150 «Гюрза» Военно-морских сил Украины отработали учебно-боевые задачи в море возле Одессы.
Как сообщили в пресс-центре Военно-морских сил Украины, в выходе принимал участие новый катер, который в октябре прибыл в Одессу с киевского завода «Кузница на Рыбальском», пишет Думская.
Экипажи МБАКов протестировали работу автоматических систем защиты от наведения оружия противника — тепловых ловушек, которые срабатывают в автоматическом режиме при облучении объекта.
Кроме того, катера отработали постановку дымовых завес и ухода из-под вражеского огня.
Фото с сайта "Думская"
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