Несколько бронекатеров проекта 58150 «Гюрза» Военно-морских сил Украины отработали учебно-боевые задачи в море возле Одессы.

Как сообщили в пресс-центре Военно-морских сил Украины, в выходе принимал участие новый катер, который в октябре прибыл в Одессу с киевского завода «Кузница на Рыбальском», пишет Думская.

Экипажи МБАКов протестировали работу автоматических систем защиты от наведения оружия противника — тепловых ловушек, которые срабатывают в автоматическом режиме при облучении объекта.

Кроме того, катера отработали постановку дымовых завес и ухода из-под вражеского огня.

Фото с сайта "Думская"