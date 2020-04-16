Москва перекинула військові винищувачі на територію Лівії, щоб підтримати діючу там ПВК "Вагнер".

Про це йдеться у пресрелізі Африканського командування Збройних сил США, передає УНН.

"Африканське командування США повідомляє, що Москва нещодавно перекинула військові винищувачі до Лівії, щоб підтримати спонсорованих державою приватних військових підрядників (ПВК), які діють там. Російські військові літаки, швидше за все, забезпечать безпосередню авіаційну підтримку і наступальні обстріли для ПВК групи "Вагнер", яка підтримує боротьбу Лівійської національної армії (LNA) проти міжнародно визнаного уряду національної згоди (УНЗ) Лівії", - повідомили американські військові.

За їхньою інформацією, винищувачі прибули до Лівії з авіабази в Росії, після транзиту через Сирію, де, як повідомляється, вони були перефарбовані для маскування їх російського походження.

"Занадто довго Росія повністю заперечувала свою причетність до триваючого лівійського конфлікту. Що ж, зараз це неможливо заперечувати. Ми спостерігали, як Росія направляла винищувачі четвертого покоління в Лівію - на кожному кроці. LNA і приватні військові компанії не можуть озброювати, експлуатувати і підтримувати цих бійців без державної підтримки - підтримки, яку вони отримують від Росії", - заявив головнокомандувач ЗС США в Африці, генерал армії Стівен Таунсенд.

Африканське командування США також вважає, що "військові дії Москви продовжили лівійський конфлікт і посилили число жертв і людських страждань з обох сторін".

"Якщо Росія розгорне базу на лівійському узбережжі, то наступним логічним кроком буде розгортання постійних засобів обмеження і заборони доступу і маневру (A2AD)... Якщо цей день настане, це створить дуже реальні проблеми безпеки на південному фланзі Європи", - сказав генерал ВПС США Джефф Харріджян, командувач ВПС США і ВПС Європи і Африки.

За його словами, дестабілізуючі дії Росії в Лівії також посилять регіональну нестабільність, яка стала причиною міграційного кризи, що зачіпає Європу.

Також африканське командування, окрім всього іншого, опублікувало знімок російського літака, який, ймовірно, прибув до Лівії.