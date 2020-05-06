Бердянский порт впервые принял груз импортной сои

19:40 26.05.2020   Бердянск

На причалах ГП «Бердянский морской торговый порт» (БМТП) ведется обработка импортного груза сои. 

Об этом сообщила пресс-служба Бердянского издание Порты Украины.

«Впервые за последние 17 лет ГП «БМТП» обрабатывает импортный груз зерновых. Импорт сои через Бердянский порт вообще проводится впервые», — говорится в сообщении.

Общая партия импортного груза составляет 20 тысяч тонн.

Первое судно Rubus (флаг — Острова Кука), доставившее 5,1 тыс тонн сои, уже успешно обработано, под выгрузку в Бердянский порт зашло судно Su (флаг — Барбадос), на борту которого находятся 6 тыс. тонн груза. Третье судно ожидается в конце мая — начале июня.

Бердянский морской порт расположен в северо-восточной части Бердянского залива. Включает внешний рейд, внутренний рейд (гавань Бердянск) и подходной канал длиной 20 километров, шириной — 90 метров, глубиной — 8,55 метра и проходной осадкой — 7,9 метра. Количество грузовых причалов — 11, длина грузового причального фронта — 1,798 километра.

Согласно реестру АМПУ, в порту работают портовые операторы ГП «Бердянский морской торговый порт», ООО «Новая Хортица», ООО «Агро-класс», ООО «Аскет-шиппинг» и ЧАО «Бердянский завод подъемно-транспортного оборудования».

Бердянский морской порт в 2019 году увеличил грузооборот по сравнению с 2018 годом на 14,4% — до 2,074 млн тонн. Доля порта в грузообороте морских портов Украины составила 1,3% (в 2018 году — 1,3%, в 2017 году — 1,8%).



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